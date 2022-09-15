Махонин отменил важную международную командировку

Губернатор Пермского края отменил командировку в Казахстан

16 сентября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

У губернатора накопилось много дел в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не поедет на международную выставку KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK на следующей неделе. Планы главы региона изменились. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона. «Делегация Пермского края будет работать на выставке, но губернатор поехать не сможет. Много дел в регионе», — сообщили в пресс-службе Махонина. Ранее URA.RU сообщало, что от Пермского края в Казахстан едет две делегации, от правительства и от Пермской ТПП. Выставка KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK проходит 21—23 сентября. Губернатор Пермского края неоднократно говорил о важности участия бизнеса в форумах в РФ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не поедет на международную выставку KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK на следующей неделе. Планы главы региона изменились. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона. «Делегация Пермского края будет работать на выставке, но губернатор поехать не сможет. Много дел в регионе», — сообщили в пресс-службе Махонина. Ранее URA.RU сообщало, что от Пермского края в Казахстан едет две делегации, от правительства и от Пермской ТПП. Выставка KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK проходит 21—23 сентября. Губернатор Пермского края неоднократно говорил о важности участия бизнеса в форумах в РФ.