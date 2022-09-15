15 сентября 2022

Махонин отменил важную международную командировку

Губернатор Пермского края отменил командировку в Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет глав городов и МО ПК. Пермь, махонин дмитрий, губернатор пермского края
У губернатора накопилось много дел в регионе Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не поедет на международную выставку KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK на следующей неделе. Планы главы региона изменились. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

«Делегация Пермского края будет работать на выставке, но губернатор поехать не сможет. Много дел в регионе», — сообщили в пресс-службе Махонина.

Ранее URA.RU сообщало, что от Пермского края в Казахстан едет две делегации, от правительства и от Пермской ТПП. Выставка KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK проходит 21—23 сентября. Губернатор Пермского края неоднократно говорил о важности участия бизнеса в форумах в РФ.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не поедет на международную выставку KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK на следующей неделе. Планы главы региона изменились. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона. «Делегация Пермского края будет работать на выставке, но губернатор поехать не сможет. Много дел в регионе», — сообщили в пресс-службе Махонина. Ранее URA.RU сообщало, что от Пермского края в Казахстан едет две делегации, от правительства и от Пермской ТПП. Выставка KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK проходит 21—23 сентября. Губернатор Пермского края неоднократно говорил о важности участия бизнеса в форумах в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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