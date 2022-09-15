Свердлвоская прокуратура организовала проверку по факту гибели 69-летней женщины и ее внучки, которой не исполнилось и года, в пожаре. Как рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного органа, предварительная причина возгорания — короткое замыкание в квартире «в результате эксплуатации телевизора».
ЧП произошло накануне в районе 12:30. «Установлено, что в указанной квартире проживала семья в составе матери, отца, троих детей, включая малолетнюю, 2022 года рождения, бабушки детей, 1953 года рождения. Предварительно семья на учетах в органах системы профилактики не состояла», — поделились в прокуратуре.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, проведение следственными органами доследственной проверки взято прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.
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