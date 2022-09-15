15 сентября 2022

К расследованию гибели младенца и бабушки в Верхней Пышме подключилась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Ленина, 79. Екатеринбург, пожар, тушение
Пожар в многоквартирном доме произошел накануне Фото:

Свердлвоская прокуратура организовала проверку по факту гибели 69-летней женщины и ее внучки, которой не исполнилось и года, в пожаре. Как рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного органа, предварительная причина возгорания — короткое замыкание в квартире «в результате эксплуатации телевизора».

ЧП произошло накануне в районе 12:30. «Установлено, что в указанной квартире проживала семья в составе матери, отца, троих детей, включая малолетнюю, 2022 года рождения, бабушки детей, 1953 года рождения. Предварительно семья на учетах в органах системы профилактики не состояла», — поделились в прокуратуре.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, проведение следственными органами доследственной проверки взято прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердлвоская прокуратура организовала проверку по факту гибели 69-летней женщины и ее внучки, которой не исполнилось и года, в пожаре. Как рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного органа, предварительная причина возгорания — короткое замыкание в квартире «в результате эксплуатации телевизора». ЧП произошло накануне в районе 12:30. «Установлено, что в указанной квартире проживала семья в составе матери, отца, троих детей, включая малолетнюю, 2022 года рождения, бабушки детей, 1953 года рождения. Предварительно семья на учетах в органах системы профилактики не состояла», — поделились в прокуратуре. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, проведение следственными органами доследственной проверки взято прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...