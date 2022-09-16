16 сентября 2022

Челябинец вошел в топ исследователей искусственного интеллекта

Челябинец вошел в топ российских исследователей искусственного интеллекта
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
Виталий Кобер преподает информационные технологии в ЧелГУ Фото:

Профессор Челябинского госуниверситета Виталий Кобер вошел в топ российских исследователей искусственного интеллекта по версии портала Center for Security and Emerging Technology (CSET, США). Он попал в десятку наиболее публикуемых авторов с 2010 года.

«С 2010 года Виталий Кобер опубликовал 63 статьи. Количество цитирований (общее количество ссылок на статьи, разделенное на общее количество статей) его статей — 13,48», — говорится на сайте CSET.

Витали Кобер преподает на кафедре вычислительной механики и информационных технологий математического факультета ЧелГУ. Он является доктором технических наук. В апреле 2022 года он вместе с группой ученых университета получил грант Российского научного фонда на создание высокоточной системы компьютерной диагностики патологий молочных желез с использованием методов глубокого облучения. IT-проект реализуется вместе с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины.

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Профессор Челябинского госуниверситета Виталий Кобер вошел в топ российских исследователей искусственного интеллекта по версии портала Center for Security and Emerging Technology (CSET, США). Он попал в десятку наиболее публикуемых авторов с 2010 года. «С 2010 года Виталий Кобер опубликовал 63 статьи. Количество цитирований (общее количество ссылок на статьи, разделенное на общее количество статей) его статей — 13,48», — говорится на сайте CSET. Витали Кобер преподает на кафедре вычислительной механики и информационных технологий математического факультета ЧелГУ. Он является доктором технических наук. В апреле 2022 года он вместе с группой ученых университета получил грант Российского научного фонда на создание высокоточной системы компьютерной диагностики патологий молочных желез с использованием методов глубокого облучения. IT-проект реализуется вместе с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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