Челябинец вошел в топ исследователей искусственного интеллекта

Челябинец вошел в топ российских исследователей искусственного интеллекта

Виталий Кобер преподает информационные технологии в ЧелГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Профессор Челябинского госуниверситета Виталий Кобер вошел в топ российских исследователей искусственного интеллекта по версии портала Center for Security and Emerging Technology (CSET, США). Он попал в десятку наиболее публикуемых авторов с 2010 года.

«С 2010 года Виталий Кобер опубликовал 63 статьи. Количество цитирований (общее количество ссылок на статьи, разделенное на общее количество статей) его статей — 13,48», — говорится на сайте CSET.

Витали Кобер преподает на кафедре вычислительной механики и информационных технологий математического факультета ЧелГУ. Он является доктором технических наук. В апреле 2022 года он вместе с группой ученых университета получил грант Российского научного фонда на создание высокоточной системы компьютерной диагностики патологий молочных желез с использованием методов глубокого облучения. IT-проект реализуется вместе с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины.