Сделкой по строительству онкоцентра в Перми занялась прокуратура

В арбитражный суд поступил иск от прокуратуры Пермского края. Он касается сделки между минэкономразвития региона и клиникой инновационных исследований о строительстве онкоцентра. Ведомство требует признать концессионное соглашение ничтожным. Информация размещена на сайте арбитражного суда Пермского края.
«Инвестиции в проект оцениваются на сумму более 10 млрд рублей. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, прокуратуру не устраивает как порядок заключения, так и содержание сделки. В частности, речь может идти об объеме инвестиций, который намерен вложить в проект концессионер. В правительстве региона заявили, что пока знакомятся с иском прокуратуры», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».
По условиям соглашения, стороны в рамках государственно-частного партнерства должны построить на улице Маршала Жукова комплекс строений для онкоцентра, где разместятся хирургический и радиологическом стационары, химиотерапевтический центре, консультационно-диагностический блок и пансионат. Объекты, исходя из условий сделки, необходимо построить через три года и десять месяцев с момента ее заключения. После ввода в эксплуатацию онкоцентр должен перейти в собственность властей региона. Срок действия концессии — 35 лет. В конце 2021 года было объявлено, что проектирование центра уже началось, а строительство планировали начать в этом году.
URA.RU сообщало, что губернатор региона Дмитрий Махонин объявил об удорожании стройки онкоцентра. Стоимость, по его словам, выросла на 5 млн рублей. Предварительные затраты оцениваются в 17,7 млрд рублей. Объект является одним из ключевых проектов в рамках подготовки к 300-летию Перми.
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В арбитражный суд поступил иск от прокуратуры Пермского края. Он касается сделки между минэкономразвития региона и клиникой инновационных исследований о строительстве онкоцентра. Ведомство требует признать концессионное соглашение ничтожным. Информация размещена на сайте арбитражного суда Пермского края. «Инвестиции в проект оцениваются на сумму более 10 млрд рублей. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, прокуратуру не устраивает как порядок заключения, так и содержание сделки. В частности, речь может идти об объеме инвестиций, который намерен вложить в проект концессионер. В правительстве региона заявили, что пока знакомятся с иском прокуратуры», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». По условиям соглашения, стороны в рамках государственно-частного партнерства должны построить на улице Маршала Жукова комплекс строений для онкоцентра, где разместятся хирургический и радиологическом стационары, химиотерапевтический центре, консультационно-диагностический блок и пансионат. Объекты, исходя из условий сделки, необходимо построить через три года и десять месяцев с момента ее заключения. После ввода в эксплуатацию онкоцентр должен перейти в собственность властей региона. Срок действия концессии — 35 лет. В конце 2021 года было объявлено, что проектирование центра уже началось, а строительство планировали начать в этом году. URA.RU сообщало, что губернатор региона Дмитрий Махонин объявил об удорожании стройки онкоцентра. Стоимость, по его словам, выросла на 5 млн рублей. Предварительные затраты оцениваются в 17,7 млрд рублей. Объект является одним из ключевых проектов в рамках подготовки к 300-летию Перми.