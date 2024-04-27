27 апреля 2024

В Пермском крае задержали десятки наркодилеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, патруль, ппс, полиция, полицейский
Сотрудники полиции выявили около 40 преступлений Фото:

В Пермском крае за 10 дней сотрудники полиции выявили около 40 преступлений, связанных с наркотиками и совершенных лицами в возрасте от 16 до 35 лет. Правоохранители также пресекли более 200 административных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия „Чистое поколение-2024“, направленного на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи… Выявлено около 40 наркопреступлений, совершенных лицами в возрасте от 16 до 35 лет. Обнаруженные запрещенные вещества изъяты», — сообщили на сайте ведомства.

Полицейские также пресекли более 200 административных правонарушений, более 100 из которых — неисполнение родителями и законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Всего было проведено около 1,5 тысячи бесед и лекций, проверено около 1200 объектов массового пребывания молодежи, заблокировано более 20 интернет-ресурсов пронаркотического характера.

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В Пермском крае за 10 дней сотрудники полиции выявили около 40 преступлений, связанных с наркотиками и совершенных лицами в возрасте от 16 до 35 лет. Правоохранители также пресекли более 200 административных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия „Чистое поколение-2024“, направленного на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи… Выявлено около 40 наркопреступлений, совершенных лицами в возрасте от 16 до 35 лет. Обнаруженные запрещенные вещества изъяты», — сообщили на сайте ведомства. Полицейские также пресекли более 200 административных правонарушений, более 100 из которых — неисполнение родителями и законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Всего было проведено около 1,5 тысячи бесед и лекций, проверено около 1200 объектов массового пребывания молодежи, заблокировано более 20 интернет-ресурсов пронаркотического характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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