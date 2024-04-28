Главком ВСУ заявил об отступлении: главное к вечеру 28 апреля

Сырский: ВСУ отступают на авдеевском направлении

28 апреля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали покидать свои позиции в близлежащих от Авдеевки населенных пунктах. В частности, они отошли из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки на авдеевском направлении. URA.RU собрало главную информацию о специальной военной операции к вечеру 28 апреля. Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что солдаты оставили свои позиции близ Авдеевки. Сейчас они перемещаются на запад от Бердычей, Семеновки и Новомихайловки. Основная причина передислокации заключается в успешном закреплении сил ВС РФ на авдеевском направлении. Сырский также в целом назвал сложной для ВСУ обстановку на купянском и херсонском направлениях. На украинской стороне нарастает паника из-за провала на фронте, также подчеркивали в Кремле. Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины переброшен в район Часова Яра (ДНР). Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко, отмечая сложную обстановку на данном участке фронта. Сырский также говорил, что ситуация вокруг Часова Яра накалена. Уже более двух недель Украина безуспешно пытается вытеснить российские войска с этого участка. При этом ВС РФ планомерно ударяют по позициям ВСУ, передает Пятый канал. За день стало известно, что российские солдаты освободили новые населенные пункты. В Минобороны РФ рассказали об освобождении военными ВС РФ населенного пункта Новобахмутовка в ДНР. Авторы telegram-канала эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина написали о том, что населенный пункт Кисловка также находится под российским контролем. Однако в Минобороны пока не подтверждали данную информацию. Российские силы ударили по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там же были организованы пункты временной дислокации иностранных наемников.