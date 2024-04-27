27 апреля 2024

В пермском поселке очевидцы спасли упавшего в реку ребенка

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Паводок, Пахомова, 20 апреля. Ишимский район. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, лодка, разлив
Ребенок упал в реку (архивное фото) Фото:

В поселке Сарс Пермского края очевидцы спасли ребенка, упавшего в реку Ольховку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

«От дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что в реку Ольховку упал мальчик. Его достали из воды очевидцы происшествия», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на министерство.

Инцидент произошел 27 апреля. Ребенка передали медработникам для оказания помощи.

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В поселке Сарс Пермского края очевидцы спасли ребенка, упавшего в реку Ольховку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. «От дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что в реку Ольховку упал мальчик. Его достали из воды очевидцы происшествия», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на министерство. Инцидент произошел 27 апреля. Ребенка передали медработникам для оказания помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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