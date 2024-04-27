В пермском поселке очевидцы спасли упавшего в реку ребенка

Ребенок упал в реку (архивное фото)
В поселке Сарс Пермского края очевидцы спасли ребенка, упавшего в реку Ольховку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.
«От дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что в реку Ольховку упал мальчик. Его достали из воды очевидцы происшествия», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на министерство.
Инцидент произошел 27 апреля. Ребенка передали медработникам для оказания помощи.
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