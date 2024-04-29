В Колумбии разбился военный вертолет Ми-17

Армия Колумбии: вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек

30 апреля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек. Об этом сообщила армия Колумбии. «Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара», — говорится в сообщении в блоге вооруженных сил в соцсети в соцсети Х. На место ЧП выехали спасатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек. Об этом сообщила армия Колумбии. «Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара», — говорится в сообщении в блоге вооруженных сил в соцсети в соцсети Х. На место ЧП выехали спасатели.