В Колумбии разбился военный вертолет Ми-17

Вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар
Военный вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек. Об этом сообщила армия Колумбии.
«Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара», — говорится в сообщении в блоге вооруженных сил в соцсети в соцсети Х. На место ЧП выехали спасатели.
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