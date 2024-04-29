29 апреля 2024

В Колумбии разбился военный вертолет Ми-17

Армия Колумбии: вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар Фото:

Военный вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек. Об этом сообщила армия Колумбии.

«Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара», — говорится в сообщении в блоге вооруженных сил в соцсети в соцсети Х. На место ЧП выехали спасатели.

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Военный вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли 9 человек. Об этом сообщила армия Колумбии. «Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара», — говорится в сообщении в блоге вооруженных сил в соцсети в соцсети Х. На место ЧП выехали спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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