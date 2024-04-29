Таджикистан счел, что права его граждан нарушаются в России

МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу Семену Григорьеву. В ней сказано, что права граждан страны стали якобы ущемляться в РФ. Об этом сообщили в таджикском дипведомстве.
«Григорьеву была вручена нота МИД „с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления негативного отношения к гражданам Таджикистан на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод“», — говорится в ноте. Там указано, что такие действия применяются только к гражданам их страны, что противоречит таджикско-российским отношениям. Текст ноты приводит ТАСС.
Ранее в аэропортах Москвы около тысячи граждан Таджикистана не смогли попасть на рейсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такая ситуация носит временный характер из-за тщательных проверок на границе.
По ее словам, они никак не связаны с национальностями. Также проблемы наблюдались и на паспортном контроле на сухопутной границе России и Казахстана. До этого МИД Таджикистана порекомендовал гражданам своей страны временно не выезжать в Россию без острой необходимости.
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