В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя девушка

В Кишертском округе Пермского края в ДТП погибла девушка 2000 года рождения. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Около 5:40 28 апреля по дороге Осинцево — Кордон в Кишертском округе двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением водителя 2002 года рождения. На 21-м километре водитель допустил опрокидывание автомобиля с наездом на транспортное средство Lada Priora. В результате ДТП госпитализированы водитель ВАЗ-21120 и пассажир 2005 года рождения, а смертельную травму получила пассажирка 2000 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства.
На данный момент проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве водителей просят соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными на дороге и не совершать необдуманных маневров.
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