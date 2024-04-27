27 апреля 2024

В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, реанимобиль, чп, полицейский, реанимация, скорая медицинская помощь
Водителя и пассажира госпитализировали Фото:

В Кишертском округе Пермского края в ДТП погибла девушка 2000 года рождения. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Около 5:40 28 апреля по дороге Осинцево — Кордон в Кишертском округе двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением водителя 2002 года рождения. На 21-м километре водитель допустил опрокидывание автомобиля с наездом на транспортное средство Lada Priora. В результате ДТП госпитализированы водитель ВАЗ-21120 и пассажир 2005 года рождения, а смертельную травму получила пассажирка 2000 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства.

На данный момент проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве водителей просят соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными на дороге и не совершать необдуманных маневров.

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В Кишертском округе Пермского края в ДТП погибла девушка 2000 года рождения. Водителя и еще одного пассажира госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Около 5:40 28 апреля по дороге Осинцево — Кордон в Кишертском округе двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением водителя 2002 года рождения. На 21-м километре водитель допустил опрокидывание автомобиля с наездом на транспортное средство Lada Priora. В результате ДТП госпитализированы водитель ВАЗ-21120 и пассажир 2005 года рождения, а смертельную травму получила пассажирка 2000 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве водителей просят соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными на дороге и не совершать необдуманных маневров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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