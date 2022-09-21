Кремль: Путин не будет смотреть речь Байдена в ООН

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не будет бросать дела ради речи Джо Байдена Фото:

Президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде и не будет следить за выступление главы США Джо Байдена в ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Путин слушать выступление Байдена на Генассамблее в ООН.

«Путин работает в Великом Новгороде», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». По его мнению, президент РФ вряд ли бросит все дела и будет смотреть телевизор.

Ранее журналист издания Politico сообщило, что сотрудники Белого дома переписывают речь Байдена после заявления Путина о частичной мобилизации в РФ. Выступление президента США на Генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября.

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Президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде и не будет следить за выступление главы США Джо Байдена в ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Путин слушать выступление Байдена на Генассамблее в ООН. «Путин работает в Великом Новгороде», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». По его мнению, президент РФ вряд ли бросит все дела и будет смотреть телевизор. Ранее журналист издания Politico сообщило, что сотрудники Белого дома переписывают речь Байдена после заявления Путина о частичной мобилизации в РФ. Выступление президента США на Генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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