Кремль: Путин не будет смотреть речь Байдена в ООН

21 сентября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не будет бросать дела ради речи Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде и не будет следить за выступление главы США Джо Байдена в ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Путин слушать выступление Байдена на Генассамблее в ООН. «Путин работает в Великом Новгороде», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». По его мнению, президент РФ вряд ли бросит все дела и будет смотреть телевизор. Ранее журналист издания Politico сообщило, что сотрудники Белого дома переписывают речь Байдена после заявления Путина о частичной мобилизации в РФ. Выступление президента США на Генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября.

Президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Великом Новгороде и не будет следить за выступление главы США Джо Байдена в ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Путин слушать выступление Байдена на Генассамблее в ООН. «Путин работает в Великом Новгороде», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». По его мнению, президент РФ вряд ли бросит все дела и будет смотреть телевизор. Ранее журналист издания Politico сообщило, что сотрудники Белого дома переписывают речь Байдена после заявления Путина о частичной мобилизации в РФ. Выступление президента США на Генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября.