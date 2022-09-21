Байден переписывает выступление на Генассамблее ООН из-за заявления Путина

21 сентября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Джо Байден решил изменить свою речь в ООН из-за Путина Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники Белого дома вносят правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен выступить на генеральной ассамблее ООН. Причина этого — заявления президента РФ Владимира Путина. «Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные правки. В связи со сделанным Путиным заявлением», — сообщает в одном из официальных аккаунтов в иностранной соцсети корреспондент издания Politico. Выступление Байдена на генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября. Уже сообщалось о том, что американский президент не будет выступать с предложениями исключить РФ из организации, пишет Life . Ранее российский лидер объявил о частичной мобилизации. Кроме того, он подтвердил намерения Москвы поддержать итоги референдумов в ЛНР, ДНР, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, дополняет агентство Nation News. Он также высказался о том, что в защите страны будет применять все возможные меры и средства для защиты России.

Сотрудники Белого дома вносят правки в речь президента США Джо Байдена, с которой он должен выступить на генеральной ассамблее ООН. Причина этого — заявления президента РФ Владимира Путина. «Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь Байдена вносятся срочные правки. В связи со сделанным Путиным заявлением», — сообщает в одном из официальных аккаунтов в иностранной соцсети корреспондент издания Politico. Выступление Байдена на генеральной ассамблее ООН состоится 21 сентября. Уже сообщалось о том, что американский президент не будет выступать с предложениями исключить РФ из организации, пишет Life. Ранее российский лидер объявил о частичной мобилизации. Кроме того, он подтвердил намерения Москвы поддержать итоги референдумов в ЛНР, ДНР, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, дополняет агентство Nation News. Он также высказался о том, что в защите страны будет применять все возможные меры и средства для защиты России.