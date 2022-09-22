Медведчука обменяли на националистов, ВСУ уничтожили автобус в ДНР: главное об СВО на 22 сентября

Медведчука обменяли на украинских националистов, ВСУ уничтожили автобус в ДНР: главное об СВО на 22 сентября

22 сентября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Москва и Киев провели обмен пленными, российской стороне были переданы 49 военнослужащих и украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Украина получила 205 пленных националистов. URA.RU приводит самые важные события на 22 сентября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и полностью — ЛНР, на обоих этих территориях в конце сентября пройдут референдумы по присоединению к России.