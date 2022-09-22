Медведчука обменяли на националистов, ВСУ уничтожили автобус в ДНР: главное об СВО на 22 сентября

Виктора Медведчука и российских солдат обменяли на украинских националистов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Москва и Киев провели обмен пленными, российской стороне были переданы 49 военнослужащих и украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Украина получила 205 пленных националистов. URA.RU приводит самые важные события на 22 сентября.
- Обмен пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Позже глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил информацию об обмене пленными;
- В городе Донецке в ДНР в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. При взрыве погибло 6 человек, в том числе — один ребенок. Помимо этого, в центре Мелитополя произошел взрыв;
- СБУ готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил житель Мелитополя, задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Покушение предотвратила российская сторона;
- В России хотят списать долги по кредитам для мобилизованных россиян. Соответствующий проект скоро внесут Госдуму;
- В военкоматы самостоятельно обратились более 10 тысяч запасников. Мобилизованные получат довольствие по званию и должности. Кроме того, в некоторых российских регионах власти пообещали дополнительные денежные выплаты тем, кто подпадает под мобилизацию;
- Минобороны утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. В информации сказано, что приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта. Ведомство уточнило и список россиян, которые не призываются к военной службе;
- Сотрудники российских силовых структур предотвратили серию терактов в Херсонской области, которую планировали провести ВСУ. В том числе — во время референдума.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и полностью — ЛНР, на обоих этих территориях в конце сентября пройдут референдумы по присоединению к России.
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