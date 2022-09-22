Пушилин подтвердил обмен Медведчука на украинских националистов

22 сентября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Кроме Виктора Медведчука, Россия получит еще 55 человек, Украина — более 200 националистов Фото: Ирина Яковлева/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил информацию об обмене пленных военных, в том числе «представителей нацбатов», на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24». «Среди них 55 военнослужащих есть и украинский политик Виктор Медведчук», — сказал Пушилин. Сообщается также, что в числе обменянных — пять человек из Донбасса. Остальные 50 — из России. Посредниками при обмене выступили Турция и Саудовская Аравия, передает ОТР. Вместе с тем освобождены 10 представителей иностранных государств: пять британцев, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет MK.RU . На Украину же вернулось 200 военнопленных, уточняет Life. Ночью 22 сентября стало известно, что Москва и Киев провели обмен пленными, в рамках которого России передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а Украине — 205 пленных националистов. Первыми эту информацию сообщили украинские СМИ. Украинский политик попал в плен весной этого года, его задержали на Украине. Он попросил обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля этого года. В числе главных целей РФ на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил информацию об обмене пленных военных, в том числе «представителей нацбатов», на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24». «Среди них 55 военнослужащих есть и украинский политик Виктор Медведчук», — сказал Пушилин. Сообщается также, что в числе обменянных — пять человек из Донбасса. Остальные 50 — из России. Посредниками при обмене выступили Турция и Саудовская Аравия, передает ОТР. Вместе с тем освобождены 10 представителей иностранных государств: пять британцев, два американца, марокканец, швед и хорват, уточняет MK.RU. На Украину же вернулось 200 военнопленных, уточняет Life. Ночью 22 сентября стало известно, что Москва и Киев провели обмен пленными, в рамках которого России передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, а Украине — 205 пленных националистов. Первыми эту информацию сообщили украинские СМИ. Украинский политик попал в плен весной этого года, его задержали на Украине. Он попросил обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля этого года. В числе главных целей РФ на этой территории — денацификация, демилитаризация, а также спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов.