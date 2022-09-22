В Донецке при взрыве автобуса погибли шесть человек

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, взрыв, точка у, обстрел, терракт
На месте работают военные и специальные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При взрыве автобуса, который произошел в Донецке, погибли шесть человек, в их числе — один ребенок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«По предварительным данным, погибли 6 человек. Среди них ребенок 14 лет», — сказал он.

22 сентября в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. На месте работают специальные службы. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ бьют по Донецку из тяжелой артиллерии 155 мм калибра.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля этого года. Российская армия спасает мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались восемь лет.

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При взрыве автобуса, который произошел в Донецке, погибли шесть человек, в их числе — один ребенок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «По предварительным данным, погибли 6 человек. Среди них ребенок 14 лет», — сказал он. 22 сентября в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. На месте работают специальные службы. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ бьют по Донецку из тяжелой артиллерии 155 мм калибра. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля этого года. Российская армия спасает мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались восемь лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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