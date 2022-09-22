Генштаб РФ: мобилизованные получат довольствие по званию и должности

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Минобороны рассказало о выплатах мобилизованным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Призванные в рамках частичной мобилизации в армию россияне получат довольствие по званию и должности. Выплаты будут производиться ежемесячно, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Мобилизованным будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности», — приводит его слова РИА «Новости». Также представитель Генштаба заявил, что мобилизованным положены надбавки за условия службы и страховые выплаты. Деньги будут переводиться на личный счет военнослужащего, оттуда он сможет переводить их родственникам частично или полностью.

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Призванные в рамках частичной мобилизации в армию россияне получат довольствие по званию и должности. Выплаты будут производиться ежемесячно, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Мобилизованным будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности», — приводит его слова РИА «Новости». Также представитель Генштаба заявил, что мобилизованным положены надбавки за условия службы и страховые выплаты. Деньги будут переводиться на личный счет военнослужащего, оттуда он сможет переводить их родственникам частично или полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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