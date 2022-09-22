Генштаб РФ: мобилизованные получат довольствие по званию и должности

Минобороны рассказало о выплатах мобилизованным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Призванные в рамках частичной мобилизации в армию россияне получат довольствие по званию и должности. Выплаты будут производиться ежемесячно, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«Мобилизованным будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности», — приводит его слова РИА «Новости». Также представитель Генштаба заявил, что мобилизованным положены надбавки за условия службы и страховые выплаты. Деньги будут переводиться на личный счет военнослужащего, оттуда он сможет переводить их родственникам частично или полностью.
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