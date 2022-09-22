В Донецке после обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус 22 сентября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 + В Донецке автобус попал под обстрел Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Донецке в ДНР в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. Об этом сообщает местное телевидение «Пассажирский автобус уничтожен в результате украинского обстрела Донецка», — цитирует местное телевидение РИА «Новости». Ранее после обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка было выявлено много жертв — есть погибшие и раненые. В городе Донецке в ДНР в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. Об этом сообщает местное телевидение «Пассажирский автобус уничтожен в результате украинского обстрела Донецка», — цитирует местное телевидение РИА «Новости». Ранее после обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка было выявлено много жертв — есть погибшие и раненые. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям