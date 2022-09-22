В Донецке после обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел в центре Донецка. ДНР, Донецк, обстрел, гостиница Central
В Донецке автобус попал под обстрел Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Донецке в ДНР в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. Об этом сообщает местное телевидение

«Пассажирский автобус уничтожен в результате украинского обстрела Донецка», — цитирует местное телевидение РИА «Новости». Ранее после обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка было выявлено много жертв — есть погибшие и раненые.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Донецке в ДНР в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. Об этом сообщает местное телевидение «Пассажирский автобус уничтожен в результате украинского обстрела Донецка», — цитирует местное телевидение РИА «Новости». Ранее после обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка было выявлено много жертв — есть погибшие и раненые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...