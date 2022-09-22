В Донецке после обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус

В Донецке автобус попал под обстрел
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Донецке в ДНР в результате обстрела ВСУ был уничтожен пассажирский автобус. Об этом сообщает местное телевидение
«Пассажирский автобус уничтожен в результате украинского обстрела Донецка», — цитирует местное телевидение РИА «Новости». Ранее после обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка было выявлено много жертв — есть погибшие и раненые.
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