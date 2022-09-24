24 сентября 2022
23 сентября 2022

Беженка, переехавшая из Запорожья в ХМАО: референдум определит будущее региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , триколор, флаг россии, избирательная кабинка, голосование, кабинка для голосования
Избирательные участки организованы в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жительница Сургута Альбина Миргородская, переехавшая в регион из Запорожской области, считает, что референдум за присоединение ее родины к России определит будущее ее земляков. Об этом она рассказала URA.RU.

«Я хочу мира, поэтому решила участвовать в референдуме по Запорожской области, где я родилась и выросла. В ХМАО я приехала в 2016 году. Близкие и все родственники остались там. Стараемся держать связь, как можно чаще созваниваться и списываться. Безумно по ним соскучилась, хочется их увидеть. Референдум поможет расставить все точки, как мы будем жить дальше», — рассказала корреспонденту агентства девушка.

Сейчас Миргородская решила помочь в проведении референдума — девушка работает на избирательном участке в Сургуте. «Еще даже не успела проголосовать, много работы здесь. Думаю, завтра будет свободное время», — делится Миргородская.

Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украины, в состав РФ запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание присоединиться к России.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Жительница Сургута Альбина Миргородская, переехавшая в регион из Запорожской области, считает, что референдум за присоединение ее родины к России определит будущее ее земляков. Об этом она рассказала URA.RU. «Я хочу мира, поэтому решила участвовать в референдуме по Запорожской области, где я родилась и выросла. В ХМАО я приехала в 2016 году. Близкие и все родственники остались там. Стараемся держать связь, как можно чаще созваниваться и списываться. Безумно по ним соскучилась, хочется их увидеть. Референдум поможет расставить все точки, как мы будем жить дальше», — рассказала корреспонденту агентства девушка. Сейчас Миргородская решила помочь в проведении референдума — девушка работает на избирательном участке в Сургуте. «Еще даже не успела проголосовать, много работы здесь. Думаю, завтра будет свободное время», — делится Миргородская. Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украины, в состав РФ запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание присоединиться к России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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