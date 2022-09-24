Беженка, переехавшая из Запорожья в ХМАО: референдум определит будущее региона

25 сентября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Избирательные участки организованы в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Сургута Альбина Миргородская, переехавшая в регион из Запорожской области, считает, что референдум за присоединение ее родины к России определит будущее ее земляков. Об этом она рассказала URA.RU. «Я хочу мира, поэтому решила участвовать в референдуме по Запорожской области, где я родилась и выросла. В ХМАО я приехала в 2016 году. Близкие и все родственники остались там. Стараемся держать связь, как можно чаще созваниваться и списываться. Безумно по ним соскучилась, хочется их увидеть. Референдум поможет расставить все точки, как мы будем жить дальше», — рассказала корреспонденту агентства девушка. Сейчас Миргородская решила помочь в проведении референдума — девушка работает на избирательном участке в Сургуте. «Еще даже не успела проголосовать, много работы здесь. Думаю, завтра будет свободное время», — делится Миргородская. Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украины, в состав РФ запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание присоединиться к России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Жительница Сургута Альбина Миргородская, переехавшая в регион из Запорожской области, считает, что референдум за присоединение ее родины к России определит будущее ее земляков. Об этом она рассказала URA.RU. «Я хочу мира, поэтому решила участвовать в референдуме по Запорожской области, где я родилась и выросла. В ХМАО я приехала в 2016 году. Близкие и все родственники остались там. Стараемся держать связь, как можно чаще созваниваться и списываться. Безумно по ним соскучилась, хочется их увидеть. Референдум поможет расставить все точки, как мы будем жить дальше», — рассказала корреспонденту агентства девушка. Сейчас Миргородская решила помочь в проведении референдума — девушка работает на избирательном участке в Сургуте. «Еще даже не успела проголосовать, много работы здесь. Думаю, завтра будет свободное время», — делится Миргородская. Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на территории Украины, в состав РФ запланированы с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий выразили желание присоединиться к России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.