Свердловские паломники прошли 180 километров ради праздника в честь Симеона Верхотурского. Фото

26 сентября 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Группа паломников из Алапаевска прошла почти 200 километров во время крестного хода (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхотурье (Свердловская область) прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня второго перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. Ради этого 85 паломников из Алапаевска прошли 180 километров во время крестного хода «Симеонова тропа». Об этом URA.RU рассказали в «Фонде Святой Екатерины». «Традиционно в духовную столицу Урала и Сибири съехались паломники со всех уголков страны, чтобы принять участие в праздничном богослужении и поклониться мощам праведного Симеона. Паломники из Алапаевска прошли 180 километров во время крестного хода „Симеонова тропа“, чтобы посетить празднества», — говорится в сообщении. Больше двух тысяч верующих присоединились к паломникам в храме. Архиерейскую божественную литургию возглавили 15 архипастырей Русской православной церкви. Среди них митрополиты Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также преосвященные владыки, прибывшие с братским визитом в Екатеринбургскую епархию. В конце православные совершили крестный ход вокруг храма. Владыка Евгений отметил, что на мероприятии было очень много людей. «Сегодня столько людей, сколько я никогда раньше не видел. И это радует, потому что святой Симеон творит настоящие чудеса», — сказал митрополит. Заместитель директора «Фонда Святой Екатерины» Татьяна Прусевич заявила, что сейчас Фонд занимается восстановлением главной духовной столицы Урала. «Уже нескольких лет наш Фонд поддерживает участников и организаторов Симеоновского крестного хода. Мы совместно с правительством Свердловской области занимается восстановлением главной духовной столицы Урала и Сибири, в том числе Свято-Николаевского монастыря, куда 30 лет назад были возвращены мощи Симеона Верхотурского», — сказала Татьяна. Фото: «Фонд Святой Екатерины» Фото: «Фонд Святой Екатерины» Фото: «Фонд Святой Екатерины» Фото: «Фонд Святой Екатерины» Фото: «Фонд Святой Екатерины» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхотурье (Свердловская область) прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня второго перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. Ради этого 85 паломников из Алапаевска прошли 180 километров во время крестного хода «Симеонова тропа». Об этом URA.RU рассказали в «Фонде Святой Екатерины». «Традиционно в духовную столицу Урала и Сибири съехались паломники со всех уголков страны, чтобы принять участие в праздничном богослужении и поклониться мощам праведного Симеона. Паломники из Алапаевска прошли 180 километров во время крестного хода „Симеонова тропа“, чтобы посетить празднества», — говорится в сообщении. Больше двух тысяч верующих присоединились к паломникам в храме. Архиерейскую божественную литургию возглавили 15 архипастырей Русской православной церкви. Среди них митрополиты Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также преосвященные владыки, прибывшие с братским визитом в Екатеринбургскую епархию. В конце православные совершили крестный ход вокруг храма. Владыка Евгений отметил, что на мероприятии было очень много людей. «Сегодня столько людей, сколько я никогда раньше не видел. И это радует, потому что святой Симеон творит настоящие чудеса», — сказал митрополит. Заместитель директора «Фонда Святой Екатерины» Татьяна Прусевич заявила, что сейчас Фонд занимается восстановлением главной духовной столицы Урала. «Уже нескольких лет наш Фонд поддерживает участников и организаторов Симеоновского крестного хода. Мы совместно с правительством Свердловской области занимается восстановлением главной духовной столицы Урала и Сибири, в том числе Свято-Николаевского монастыря, куда 30 лет назад были возвращены мощи Симеона Верхотурского», — сказала Татьяна.