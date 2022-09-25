25 сентября 2022
24 сентября 2022

В Челябинске открываются новые сезонные ярмарки

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Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, овощи, тыква, фрукты, арбуз, дыня
В Челябинске будет действовать еще 30 ярмарок Фото:

В Челябинске откроется 30 новых сезонных сельскохозяйственных ярмарок Об этом на аппаратном совещании в мэрии 26 сентября рассказал заместитель главы города по экономическому развитию Игорь Постнов.

«Всего городскими районами в Челябинске запланирована 51 сезонная ярмарка. Сейчас в городе действует 21 ярмарка», — сообщил Постнов.

Мэр Наталья Котова на этом же совещании поручила разобраться с несанкционированной торговлей на пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных у торгового комплекса «Чайки». На сезонных ярмарках продают овощи и фрукты фермеры и обычные садоводы, имеющие статус самозанятых. Челябинские садоводы в статусе самозанятых могут реализовывать продукцию в торговых сетях на специальных льготных условиях.

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В Челябинске откроется 30 новых сезонных сельскохозяйственных ярмарок Об этом на аппаратном совещании в мэрии 26 сентября рассказал заместитель главы города по экономическому развитию Игорь Постнов. «Всего городскими районами в Челябинске запланирована 51 сезонная ярмарка. Сейчас в городе действует 21 ярмарка», — сообщил Постнов. Мэр Наталья Котова на этом же совещании поручила разобраться с несанкционированной торговлей на пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных у торгового комплекса «Чайки». На сезонных ярмарках продают овощи и фрукты фермеры и обычные садоводы, имеющие статус самозанятых. Челябинские садоводы в статусе самозанятых могут реализовывать продукцию в торговых сетях на специальных льготных условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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