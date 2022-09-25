В Челябинске открываются новые сезонные ярмарки

В Челябинске откроется 30 новых сезонных сельскохозяйственных ярмарок Об этом на аппаратном совещании в мэрии 26 сентября рассказал заместитель главы города по экономическому развитию Игорь Постнов.
«Всего городскими районами в Челябинске запланирована 51 сезонная ярмарка. Сейчас в городе действует 21 ярмарка», — сообщил Постнов.
Мэр Наталья Котова на этом же совещании поручила разобраться с несанкционированной торговлей на пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных у торгового комплекса «Чайки». На сезонных ярмарках продают овощи и фрукты фермеры и обычные садоводы, имеющие статус самозанятых. Челябинские садоводы в статусе самозанятых могут реализовывать продукцию в торговых сетях на специальных льготных условиях.
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