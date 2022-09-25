25 сентября 2022

Беженка из ЛНР на референдуме в Челябинске сообщила, что боится за дочь в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021: 17 сентября. Екатеринбург , флаг россии, голосование, выборы в россии
Женщина проголосовала за вхождение освобожденных территорий в состав РФ (фото из архива) Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Беженка из Северодонецка (Луганская народная республика) на референдуме в Челябинске рассказала, что очень боится и переживает за свою дочь, оставшуюся в Киеве. Как она сообщила корреспонденту URA.RU, дочь с мужем не могут приехать к ней.

«Все события на Украине разворачивались у меня на глазах. В 2014 году я продала квартиру в Северодонецке, и окончательно обосновалась в Челябинске. Дочь вышла замуж, и уехала к мужу под Киев. Я с ними общаюсь, но им очень сложно приехать ко мне. Я очень переживаю, чтобы им не навредили», — рассказала женщина.

О жизни в Челябинске беженка сообщила не так много. Выбирать город для дальнейшего проживания ей не пришлось. В Челябинске у нее живут родители, и другие родственники. Ей выплачивают пенсия. Несмотря на это, женщина продолжает трудиться научным сотрудником в институте трубной промышленности.

Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся в регионах страны с 23 по 27 сентября. Многие жители этих территорий долгое время ждали дня присоединения. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%.

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Беженка из Северодонецка (Луганская народная республика) на референдуме в Челябинске рассказала, что очень боится и переживает за свою дочь, оставшуюся в Киеве. Как она сообщила корреспонденту URA.RU, дочь с мужем не могут приехать к ней. «Все события на Украине разворачивались у меня на глазах. В 2014 году я продала квартиру в Северодонецке, и окончательно обосновалась в Челябинске. Дочь вышла замуж, и уехала к мужу под Киев. Я с ними общаюсь, но им очень сложно приехать ко мне. Я очень переживаю, чтобы им не навредили», — рассказала женщина. О жизни в Челябинске беженка сообщила не так много. Выбирать город для дальнейшего проживания ей не пришлось. В Челябинске у нее живут родители, и другие родственники. Ей выплачивают пенсия. Несмотря на это, женщина продолжает трудиться научным сотрудником в институте трубной промышленности. Референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проводятся в регионах страны с 23 по 27 сентября. Многие жители этих территорий долгое время ждали дня присоединения. На всех освобожденных территориях референдумы признали состоявшимися, так как явка превысила 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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