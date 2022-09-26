Пермяков приглашают на квест по мотивам шоу «Адская кухня»

27 сентября 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Организаторы обещают вкусный и веселый праздник Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермякам предлагают принять участие в кулинарных квестах, по мотивам популярного шоу на телеканале «Пятница» «Адская кухня». Информация об этом появилась на официальном сайте проекта «Cook and run». «Кулинарный поединок для любых возрастов. Участников делим на две команды красных и синих. Выдаем фирменные фартуки и банданы. Участники готовят на авторском оборудовании с необычным реквизитом. В финале каждая команда выносит свои блюда на суд шефа, и он ставит баллы. Конечно, побеждает дружба!» — сообщается на сайте. Организаторы предлагают провести в виде кулинарного квеста детский праздник, выпускной, Новый год, корпоратив или день рождения. Имениннику подарят праздничный торт, а квест завершится чаепитием и дискотекой с диджеем.

Пермякам предлагают принять участие в кулинарных квестах, по мотивам популярного шоу на телеканале «Пятница» «Адская кухня». Информация об этом появилась на официальном сайте проекта «Cook and run». «Кулинарный поединок для любых возрастов. Участников делим на две команды красных и синих. Выдаем фирменные фартуки и банданы. Участники готовят на авторском оборудовании с необычным реквизитом. В финале каждая команда выносит свои блюда на суд шефа, и он ставит баллы. Конечно, побеждает дружба!» — сообщается на сайте. Организаторы предлагают провести в виде кулинарного квеста детский праздник, выпускной, Новый год, корпоратив или день рождения. Имениннику подарят праздничный торт, а квест завершится чаепитием и дискотекой с диджеем.