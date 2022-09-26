26 сентября 2022

Пермяков приглашают на квест по мотивам шоу «Адская кухня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кафе «Chao! Вьетнамская кухня». ЕКатеринбург, повар, сковорода, жарка, готовка, еда, вьетнамская кухня
Организаторы обещают вкусный и веселый праздник Фото:

Пермякам предлагают принять участие в кулинарных квестах, по мотивам популярного шоу на телеканале «Пятница» «Адская кухня». Информация об этом появилась на официальном сайте проекта «Cook and run».

«Кулинарный поединок для любых возрастов. Участников делим на две команды красных и синих. Выдаем фирменные фартуки и банданы. Участники готовят на авторском оборудовании с необычным реквизитом. В финале каждая команда выносит свои блюда на суд шефа, и он ставит баллы. Конечно, побеждает дружба!» — сообщается на сайте.

Организаторы предлагают провести в виде кулинарного квеста детский праздник, выпускной, Новый год, корпоратив или день рождения. Имениннику подарят праздничный торт, а квест завершится чаепитием и дискотекой с диджеем.

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Пермякам предлагают принять участие в кулинарных квестах, по мотивам популярного шоу на телеканале «Пятница» «Адская кухня». Информация об этом появилась на официальном сайте проекта «Cook and run». «Кулинарный поединок для любых возрастов. Участников делим на две команды красных и синих. Выдаем фирменные фартуки и банданы. Участники готовят на авторском оборудовании с необычным реквизитом. В финале каждая команда выносит свои блюда на суд шефа, и он ставит баллы. Конечно, побеждает дружба!» — сообщается на сайте. Организаторы предлагают провести в виде кулинарного квеста детский праздник, выпускной, Новый год, корпоратив или день рождения. Имениннику подарят праздничный торт, а квест завершится чаепитием и дискотекой с диджеем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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