26 сентября 2022

Беженец из Одессы на референдуме в Екатеринбурге: украинцы поддерживают власть за деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок, референдум. Челябинск, референдум, избирательный участок
27 сентября состоялся последний день голосований Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Многие жители Украины, которые поддерживают действующий режим за деньги, «переобуются» после прихода Вооруженных сил России в рамках спецоперации. Об этом заявил житель Одессы Александр, проголосовавший в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.

«Люди, которые прикоснулись к деньгам от украинских властей, естественно переобулись по отношению к России. Разговаривая с такими людьми и задавая вопрос „придет Россия, что будете делать?“, они отвечают: „в полете будем переобуваться“. Люди реально там зарабатывают. Нищие ВСУ резко стали на иномарках ездить, квартирами обзавелись. Естественно, люди будут за эту власть стоять», — рассказал Александр.

Также мужчина заявил, что беженцы, проживающие в регионе, довольны предоставленными условиями. «Я родом из Одессы, но я не могу стоять и смотреть, как Запорожская область страдает и возможно страдает больше, чем другие. В данный момент мы проживаем в Нижних Сергах, мы надеемся, что у нас получится перевестись в Екатеринбург и по специальности устроиться [на работу]. В целом, мы очень довольны, это превзошло наши ожидания», — сказал он.

Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима.

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Многие жители Украины, которые поддерживают действующий режим за деньги, «переобуются» после прихода Вооруженных сил России в рамках спецоперации. Об этом заявил житель Одессы Александр, проголосовавший в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Люди, которые прикоснулись к деньгам от украинских властей, естественно переобулись по отношению к России. Разговаривая с такими людьми и задавая вопрос „придет Россия, что будете делать?“, они отвечают: „в полете будем переобуваться“. Люди реально там зарабатывают. Нищие ВСУ резко стали на иномарках ездить, квартирами обзавелись. Естественно, люди будут за эту власть стоять», — рассказал Александр. Также мужчина заявил, что беженцы, проживающие в регионе, довольны предоставленными условиями. «Я родом из Одессы, но я не могу стоять и смотреть, как Запорожская область страдает и возможно страдает больше, чем другие. В данный момент мы проживаем в Нижних Сергах, мы надеемся, что у нас получится перевестись в Екатеринбург и по специальности устроиться [на работу]. В целом, мы очень довольны, это превзошло наши ожидания», — сказал он. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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