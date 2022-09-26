Беженец из Одессы на референдуме в Екатеринбурге: украинцы поддерживают власть за деньги

Многие жители Украины, которые поддерживают действующий режим за деньги, «переобуются» после прихода Вооруженных сил России в рамках спецоперации. Об этом заявил житель Одессы Александр, проголосовавший в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.
«Люди, которые прикоснулись к деньгам от украинских властей, естественно переобулись по отношению к России. Разговаривая с такими людьми и задавая вопрос „придет Россия, что будете делать?“, они отвечают: „в полете будем переобуваться“. Люди реально там зарабатывают. Нищие ВСУ резко стали на иномарках ездить, квартирами обзавелись. Естественно, люди будут за эту власть стоять», — рассказал Александр.
Также мужчина заявил, что беженцы, проживающие в регионе, довольны предоставленными условиями. «Я родом из Одессы, но я не могу стоять и смотреть, как Запорожская область страдает и возможно страдает больше, чем другие. В данный момент мы проживаем в Нижних Сергах, мы надеемся, что у нас получится перевестись в Екатеринбург и по специальности устроиться [на работу]. В целом, мы очень довольны, это превзошло наши ожидания», — сказал он.
Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима.
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