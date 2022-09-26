Беженец из Одессы на референдуме в Екатеринбурге: украинцы поддерживают власть за деньги

27 сентября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

27 сентября состоялся последний день голосований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Многие жители Украины, которые поддерживают действующий режим за деньги, «переобуются» после прихода Вооруженных сил России в рамках спецоперации. Об этом заявил житель Одессы Александр, проголосовавший в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Люди, которые прикоснулись к деньгам от украинских властей, естественно переобулись по отношению к России. Разговаривая с такими людьми и задавая вопрос „придет Россия, что будете делать?“, они отвечают: „в полете будем переобуваться“. Люди реально там зарабатывают. Нищие ВСУ резко стали на иномарках ездить, квартирами обзавелись. Естественно, люди будут за эту власть стоять», — рассказал Александр. Также мужчина заявил, что беженцы, проживающие в регионе, довольны предоставленными условиями. «Я родом из Одессы, но я не могу стоять и смотреть, как Запорожская область страдает и возможно страдает больше, чем другие. В данный момент мы проживаем в Нижних Сергах, мы надеемся, что у нас получится перевестись в Екатеринбург и по специальности устроиться [на работу]. В целом, мы очень довольны, это превзошло наши ожидания», — сказал он. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие жители Украины, которые поддерживают действующий режим за деньги, «переобуются» после прихода Вооруженных сил России в рамках спецоперации. Об этом заявил житель Одессы Александр, проголосовавший в Екатеринбурге на референдуме о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ. «Люди, которые прикоснулись к деньгам от украинских властей, естественно переобулись по отношению к России. Разговаривая с такими людьми и задавая вопрос „придет Россия, что будете делать?“, они отвечают: „в полете будем переобуваться“. Люди реально там зарабатывают. Нищие ВСУ резко стали на иномарках ездить, квартирами обзавелись. Естественно, люди будут за эту власть стоять», — рассказал Александр. Также мужчина заявил, что беженцы, проживающие в регионе, довольны предоставленными условиями. «Я родом из Одессы, но я не могу стоять и смотреть, как Запорожская область страдает и возможно страдает больше, чем другие. В данный момент мы проживаем в Нижних Сергах, мы надеемся, что у нас получится перевестись в Екатеринбург и по специальности устроиться [на работу]. В целом, мы очень довольны, это превзошло наши ожидания», — сказал он. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима.