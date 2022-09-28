Пермяки раскупили все авиабилеты в Турцию и Узбекистан

Билеты на ближайший субботний рейс Пермь — Душанбе еще есть в продаже
Улететь из Перми в Наманган (Узбекистан) в течение двух следующих недель можно только с пересадкой. А ближайшая доступная дата для прямого перелета из Перми в Анталью (Турция) — 8 октября. Эта информация появилась в СМИ.
«Билеты на ближайшие прямые рейсы из Перми в Узбекистан, которые должна выполнить компания Uzbekistan Airways, раскуплены. Мест в самолетах на 2 и 9 октября нет. Улететь прямым рейсом в Турцию можно только 8 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье».
URA.RU писало ранее, что авиакомпания «Икар» допущена к выполнению рейсов Пермь — Минск (Беларусь). Об этом говорилось в приказе на сайте Росавиации.
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