28 сентября 2022

Пермяки раскупили все авиабилеты в Турцию и Узбекистан

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
Билеты на ближайший субботний рейс Пермь — Душанбе еще есть в продаже Фото:

Улететь из Перми в Наманган (Узбекистан) в течение двух следующих недель можно только с пересадкой. А ближайшая доступная дата для прямого перелета из Перми в Анталью (Турция) — 8 октября. Эта информация появилась в СМИ.

«Билеты на ближайшие прямые рейсы из Перми в Узбекистан, которые должна выполнить компания Uzbekistan Airways, раскуплены. Мест в самолетах на 2 и 9 октября нет. Улететь прямым рейсом в Турцию можно только 8 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье».

URA.RU писало ранее, что авиакомпания «Икар» допущена к выполнению рейсов Пермь — Минск (Беларусь). Об этом говорилось в приказе на сайте Росавиации.

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Улететь из Перми в Наманган (Узбекистан) в течение двух следующих недель можно только с пересадкой. А ближайшая доступная дата для прямого перелета из Перми в Анталью (Турция) — 8 октября. Эта информация появилась в СМИ. «Билеты на ближайшие прямые рейсы из Перми в Узбекистан, которые должна выполнить компания Uzbekistan Airways, раскуплены. Мест в самолетах на 2 и 9 октября нет. Улететь прямым рейсом в Турцию можно только 8 октября», — передает «Коммерсант-Прикамье». URA.RU писало ранее, что авиакомпания «Икар» допущена к выполнению рейсов Пермь — Минск (Беларусь). Об этом говорилось в приказе на сайте Росавиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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