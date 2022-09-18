18 сентября 2022
17 сентября 2022

Росавиация открыла доступ к новому заграничному направлению из Перми

Росавиация допустила «Икар» к выполнению рейса «Пермь-Минск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, турбина, авиация, самолет, турбина самолета
Полеты должны начаться 1 октября Фото:

Авиакомпания «Икар» допущена к выполнению рейсов «Пермь-Минск (Республика Беларусь)». Об этом сообщается в приказе о допуске перевозчиков к полетам на сайте Росавиации.

«Пермь-Минск; перевозчик — „Икар“. Выдать пропуск», — говорится в документе. Полеты разрешено совершать до 6 раз в неделю.

Ранее открытие авиарейса из Перми в столицу соседней республики анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Перелеты также были включены в перечень субсидированных. Летная программа должна начаться с 1 октября 2022 и продлиться до конца года.

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Авиакомпания «Икар» допущена к выполнению рейсов «Пермь-Минск (Республика Беларусь)». Об этом сообщается в приказе о допуске перевозчиков к полетам на сайте Росавиации. «Пермь-Минск; перевозчик — „Икар“. Выдать пропуск», — говорится в документе. Полеты разрешено совершать до 6 раз в неделю. Ранее открытие авиарейса из Перми в столицу соседней республики анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Перелеты также были включены в перечень субсидированных. Летная программа должна начаться с 1 октября 2022 и продлиться до конца года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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