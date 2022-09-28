В Пермском крае за сутки 1,5 тысячи жителей заболели COVID

29 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пермяки массово болеют ковидом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермском крае за последние сутки выявлено 1525 случаев заболевания ковидом. Данные краевого Роспотребнадзора опубликованы на сайте правительства Пермского края. «За прошедшие сутки в регионе подтверждено 1525 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 588 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 429 520», — говорится на сайте. Заболевания зафиксированы более чем в 30 муниципальных и городских округах. По данным министерства здравоохранения Пермского края, в больницах на сегодняшний день находится свыше 200 000 комплектов вакцин от ковида. Медики напоминают о необходимости вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 1525 случаев заболевания ковидом. Данные краевого Роспотребнадзора опубликованы на сайте правительства Пермского края. «За прошедшие сутки в регионе подтверждено 1525 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 588 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 429 520», — говорится на сайте. Заболевания зафиксированы более чем в 30 муниципальных и городских округах. По данным министерства здравоохранения Пермского края, в больницах на сегодняшний день находится свыше 200 000 комплектов вакцин от ковида. Медики напоминают о необходимости вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.