28 сентября 2022

В Пермском крае за сутки 1,5 тысячи жителей заболели COVID

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Пермяки массово болеют ковидом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за последние сутки выявлено 1525 случаев заболевания ковидом. Данные краевого Роспотребнадзора опубликованы на сайте правительства Пермского края.

«За прошедшие сутки в регионе подтверждено 1525 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 588 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 429 520», — говорится на сайте.

Заболевания зафиксированы более чем в 30 муниципальных и городских округах. По данным министерства здравоохранения Пермского края, в больницах на сегодняшний день находится свыше 200 000 комплектов вакцин от ковида. Медики напоминают о необходимости вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.

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В Пермском крае за последние сутки выявлено 1525 случаев заболевания ковидом. Данные краевого Роспотребнадзора опубликованы на сайте правительства Пермского края. «За прошедшие сутки в регионе подтверждено 1525 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 588 жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 429 520», — говорится на сайте. Заболевания зафиксированы более чем в 30 муниципальных и городских округах. По данным министерства здравоохранения Пермского края, в больницах на сегодняшний день находится свыше 200 000 комплектов вакцин от ковида. Медики напоминают о необходимости вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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