Миасская фабрика массово нанимает сотрудников ради оборонзаказа

На фабрике в Миассе готовы принимать с 16 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасская швейная фабрика (Челябинская область) объявила о массовом наборе персонала в связи с выполнением гособоронзаказа. Как сообщили на предприятии, сотрудники нужны в срочном порядке.

«Миасская швейная фабрика в связи с увеличением гособоронзаказа объявила срочный дополнительный набор сотрудников. Нужны операторы швейного оборудования, швеи, подсобные рабочие и лаборанты», — объявила фабрика на своем сайте.

Швеям и операторам обещают платить от 30 тысяч рублей, подсобным рабочим — от 20 тысяч. Возможны совмещение и подработка. Деньги начинают платить на этапе адаптации к производству.

Фабрика производит чехлы для бронежилетов, рейдовые рюкзаки, патрульные ранцы, укрытия, шатры и прочие товары. Заказчиками являются силовые структуры, среди которых МВД и Минобороны.

В сентябре о массовом трудоустройстве заявил ряд других предприятий региона. В Миассе это автозавод «Урал», завод «СпецАгрегат» и компания «Трек», в Челябинске — Кузнечно-прессовый завод, АО «Сигнал» и АО «Завод «Пластмасс» и «Южуралкондитер». Как URA.RU отметили в рекрутинговом агентстве «Тирс», предприятия области уже долгое время испытывают острую нехватку рабочих и инженеров.