Кондитерская фабрика Челябинска объявила массовый набор персонала

Набор сотрудников «Южуралкондитер» объяснил расширением производства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кондитерская фабрика Челябинска («Южуралкондитер») до конца 2022 года примет на работу 400 человек. Как URA.RU рассказали на предприятии, массовый набор связан с ростом объемов производства.

«В связи с увеличением объектов производства „Южуралкондитер“ набирает укладчиков-упаковщиков с возможностью обучения на квалифицированные профессии. Дополнительная потребность в персонале сейчас составляет более 150 человек», — сообщили URA.RU на предприятии.

По данным URA.RU, до конца года на производство всего требуется 400 человек: в четвертом квартале примут еще 250 временных и постоянных сотрудников. Директор «Южуралкондитера» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») Геннадий Курносов пояснил 24 августа на ярмарке вакансий в Златоусте: компания готова предоставить иногородним сотрудникам транспорт и бесплатную доставку до места работы и обратно. Также есть возможность трудиться вахтовым методом: будут предоставлять жилье. Слова руководителя кондитерской компании привел telegram-канал Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Предприятие набирает конфетчиков, глазировщиков, наладчиков оборудования, машинистов расфасовочно-упаковочных машин и других. Зарплату обещают на уровне средней по кондитерскому рынку. У ряда специалистов доходы будут на уровне среднеобластной зарплаты.

В августе с остановкой производства столкнулись сотрудники кондитерской фабрики Златоуста, которая управляется из Челябинска. В настоящее время, по информации URA.RU, на предприятии осталось порядка 7% работников. Остальные ушли сами или уволены по соглашению сторон. Коллективу увольнения объяснили действием экономических санкций и централизацией производства. В качестве возможного варианта озвучено создание в Златоусте учебного центра для сотрудников кондитерского холдинга, включающего 19 предприятий.