Два челябинских оборонных завода ищут сотрудников

Оборонные заводы Челябинска ищут новые кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оборонные заводы Челябинска АО «Сигнал» и АО «Завод «Пластмасс» открыли вакансии для рабочих и менеджеров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления по труду и занятости региона, ведомство приступило к тесному сотрудничеству с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«В АО «Сигнал» открыты вакансии для высококвалифицированных рабочих и людей без опыта, в АО «Завод «Пластмасс» — для рабочих, мастеров и начальников участков. Служба занятости населения приступила к тесному сотрудничеству с предприятиями ОПК», — рассказали URA.RU в управлении по труду и занятости.

В ближайшее время с челябинскими заводами проведут мероприятия, чтобы помочь заполнить вакансии. 22 сентября в Челябинске прошла общегородская ярмарка вакансий. Участие в мероприятии приняли около 70 организаций и предприятий, в том числе АО «Сигнал» и АО «Завод «Пластмасс».

Предприятия региона, выполняющие оборонный заказ, отметили в разговоре с URA.RU всплеск заинтересованности жителей к размещенным вакансиям. На автозаводе «Урал» в Миассе, по сообщению пресс-службы, 21 сентября на прием в отдел кадров обратились 144 человека. При этом накануне количество желающий трудоустроиться в компанию было в 1,6 раза меньше.

Предприятия Челябинской области активно участвуют в ярмарках вакансий, организуемых центрами занятости региона. За прошедший месяц в мероприятиях приняли участие 140 компаний, среди которых агрофирма «Ариант», санаторий «Урал», «Механоремонтный комплекс» города Магнитогорска и другие. О массовом наборе сотрудников объявили в «Южуралкондитере» и на миасском автозаводе. На ярмарках предприятия обозначили наличие 1847 незанятых вакансий.