Больничный корпус в Челябинске отдадут под офисный центр

Площадь одноэтажного офисного здания составит 548 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила реконструкцию корпуса неврологического отделения городской клинической больницы №5, расположенного на улице Островского, под офисный центр. Инициатором проекта является бизнесмен Сергей Мокин, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект изменений документации по планировке территории в границах: Свердловский проспект, проспект Победы, улиц Каслинская, Островского в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска», в части параметров застройки и вида разрешенного использования земельного участка. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства» — сказано в документации.

Согласно проекту, вид разрешенного строительства участка изменится. Земли будут предназначены не под эксплуатацию неврологического отделения, а под размещение офисного здания в зоне «Делового управления». Теперь это будет одноэтажный офисный центр площадью 548 квадратных метров.

Инициатором проекта стал Сергей Мокин. Согласно сервису «СБИС», бизнесмен является владельцем ООО «Уралмаш» (оптовая торговля бытовыми товарами) и ООО «КСК Партнер» (строительство жилых и нежилых зданий).

Ранее в Челябинске на публичных слушаниях было одобрено строительство элитного ЖК на месте профилактория в городском бору. Инициатором проекта стала компания ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков.