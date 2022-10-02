02 октября 2022

Больничный корпус в Челябинске отдадут под офисный центр

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, больничный коридор, больница
Площадь одноэтажного офисного здания составит 548 квадратных метров Фото:

Мэрия Челябинска одобрила реконструкцию корпуса неврологического отделения городской клинической больницы №5, расположенного на улице Островского, под офисный центр. Инициатором проекта является бизнесмен Сергей Мокин, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект изменений документации по планировке территории в границах: Свердловский проспект, проспект Победы, улиц Каслинская, Островского в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска», в части параметров застройки и вида разрешенного использования земельного участка. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства» — сказано в документации.

Согласно проекту, вид разрешенного строительства участка изменится. Земли будут предназначены не под эксплуатацию неврологического отделения, а под размещение офисного здания в зоне «Делового управления». Теперь это будет одноэтажный офисный центр площадью 548 квадратных метров.

Инициатором проекта стал Сергей Мокин. Согласно сервису «СБИС», бизнесмен является владельцем ООО «Уралмаш» (оптовая торговля бытовыми товарами) и ООО «КСК Партнер» (строительство жилых и нежилых зданий).

Ранее в Челябинске на публичных слушаниях было одобрено строительство элитного ЖК на месте профилактория в городском бору. Инициатором проекта стала компания ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков.

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Мэрия Челябинска одобрила реконструкцию корпуса неврологического отделения городской клинической больницы №5, расположенного на улице Островского, под офисный центр. Инициатором проекта является бизнесмен Сергей Мокин, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить проект изменений документации по планировке территории в границах: Свердловский проспект, проспект Победы, улиц Каслинская, Островского в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска», в части параметров застройки и вида разрешенного использования земельного участка. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства» — сказано в документации. Согласно проекту, вид разрешенного строительства участка изменится. Земли будут предназначены не под эксплуатацию неврологического отделения, а под размещение офисного здания в зоне «Делового управления». Теперь это будет одноэтажный офисный центр площадью 548 квадратных метров. Инициатором проекта стал Сергей Мокин. Согласно сервису «СБИС», бизнесмен является владельцем ООО «Уралмаш» (оптовая торговля бытовыми товарами) и ООО «КСК Партнер» (строительство жилых и нежилых зданий). Ранее в Челябинске на публичных слушаниях было одобрено строительство элитного ЖК на месте профилактория в городском бору. Инициатором проекта стала компания ООО «Солнечное», владельцем которой является бизнесмен Николай Серсков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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