Пермского чиновника арестовали за хищения

За хищения денег мужчине грозит тюрьма Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) директор МУПа арестован за присвоение денег предприятия и растрату. Подробности о незаконной деятельности руководителя рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что с 2019 по 2021 годы директор муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ выписывал себе необоснованные премии и выплаты. Действия пермяка квалифицируются как незаконное хищение денежных средств», — рассказали в полиции.

Общая сумма ущерба, причиненная предприятию, составила более 110 тысяч рублей. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело, пермяку грозит до шести лет тюрьмы.