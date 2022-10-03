03 октября 2022

Пермского чиновника арестовали за хищения

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За хищения денег мужчине грозит тюрьма Фото:

В Кунгуре (Пермский край) директор МУПа арестован за присвоение денег предприятия и растрату. Подробности о незаконной деятельности руководителя рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что с 2019 по 2021 годы директор муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ выписывал себе необоснованные премии и выплаты. Действия пермяка квалифицируются как незаконное хищение денежных средств», — рассказали в полиции.

Общая сумма ущерба, причиненная предприятию, составила более 110 тысяч рублей. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело, пермяку грозит до шести лет тюрьмы.

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В Кунгуре (Пермский край) директор МУПа арестован за присвоение денег предприятия и растрату. Подробности о незаконной деятельности руководителя рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что с 2019 по 2021 годы директор муниципального унитарного предприятия в сфере ЖКХ выписывал себе необоснованные премии и выплаты. Действия пермяка квалифицируются как незаконное хищение денежных средств», — рассказали в полиции. Общая сумма ущерба, причиненная предприятию, составила более 110 тысяч рублей. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело, пермяку грозит до шести лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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