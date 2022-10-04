В Перми прекратило вещание радио «Эхо Москвы»

Радио «Эхо Москвы в Перми» стало радио «Спутник»

05 октября 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Теперь на его волне будет вещать радио «Спутник» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский филиал радио «Эхо Москвы» прекратил вещание. Теперь вместо него будет вещать радио «Спутник». Об этом URA.RU сообщил генеральный директор радио «Эхо Москвы в Перми» Андрей Творогов. «Мы сделали технический запуск «Спутника» в понедельник. Нам понравился результат, качество эфира. Решили, что раньше запланированного времени переходим на вещания радио «Спутник», — сообщил Андрей Творогов. Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением. В апреле анонсировалось, что радиостанция может быть перестроена под формат «Серебряного дождя».

Пермский филиал радио «Эхо Москвы» прекратил вещание. Теперь вместо него будет вещать радио «Спутник». Об этом URA.RU сообщил генеральный директор радио «Эхо Москвы в Перми» Андрей Творогов. «Мы сделали технический запуск «Спутника» в понедельник. Нам понравился результат, качество эфира. Решили, что раньше запланированного времени переходим на вещания радио «Спутник», — сообщил Андрей Творогов. Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением. В апреле анонсировалось, что радиостанция может быть перестроена под формат «Серебряного дождя».