04 октября 2022

В Перми прекратило вещание радио «Эхо Москвы»

Радио «Эхо Москвы в Перми» стало радио «Спутник»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, радио, пульт, звукооператор
Теперь на его волне будет вещать радио «Спутник» Фото:

Пермский филиал радио «Эхо Москвы» прекратил вещание. Теперь вместо него будет вещать радио «Спутник». Об этом URA.RU сообщил генеральный директор радио «Эхо Москвы в Перми» Андрей Творогов.

«Мы сделали технический запуск «Спутника» в понедельник. Нам понравился результат, качество эфира. Решили, что раньше запланированного времени переходим на вещания радио «Спутник», — сообщил Андрей Творогов.

Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением. В апреле анонсировалось, что радиостанция может быть перестроена под формат «Серебряного дождя».

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Пермский филиал радио «Эхо Москвы» прекратил вещание. Теперь вместо него будет вещать радио «Спутник». Об этом URA.RU сообщил генеральный директор радио «Эхо Москвы в Перми» Андрей Творогов. «Мы сделали технический запуск «Спутника» в понедельник. Нам понравился результат, качество эфира. Решили, что раньше запланированного времени переходим на вещания радио «Спутник», — сообщил Андрей Творогов. Вещание радиостанции «Эхо Москвы» прекратилось 2 марта по требованию Генпрокуратуры. Пермское «Эхо», которое в конце 2021 года выкупили структуры, близкие к краевым властям, возобновило эфиры с 3 марта. В качестве партнеров рассматривались «Sputnik FM», «Business FM» и «Коммерсант FM». В конце марта выбор был сделан в пользу «Sputnik FM», однако руководство «Эхо Москвы в Перми» называло это временным решением. В апреле анонсировалось, что радиостанция может быть перестроена под формат «Серебряного дождя».
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© Служба новостей «URA.RU»
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