Корпорация «Маяк» проиграла в суде активистке, которую пыталась уличить в клевете

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Снос здания ПРОМЭКТ. Екатеринбург, снос, промэкт
Вокруг сноса конструктивистского здания бывшего ПРОМЭКТа было много шума Фото:

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска компании «Маяк» и ее директора Владимира Конькова, которые пытались уличить в клевете защитницу снесенного здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) Елену Литвинову. Информация об этом появилась на сайте областного Арбитражного суда.

«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке суда. Спор защитницы здания бывшего ПРОМЭКТа Елены Литвиновой и корпорации «Маяк» начался весной прошлого года. Тогда юристы компании увидели в постах защитницы ПРОМЭКТа нанесение вреда деловой репутации. Неравнодушные горожане вставали на защиту Литвиновой и собирали деньги на то, чтобы провести лингвистическую экспертизу.

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Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска компании «Маяк» и ее директора Владимира Конькова, которые пытались уличить в клевете защитницу снесенного здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) Елену Литвинову. Информация об этом появилась на сайте областного Арбитражного суда. «В иске отказать полностью», — говорится в картотеке суда. Спор защитницы здания бывшего ПРОМЭКТа Елены Литвиновой и корпорации «Маяк» начался весной прошлого года. Тогда юристы компании увидели в постах защитницы ПРОМЭКТа нанесение вреда деловой репутации. Неравнодушные горожане вставали на защиту Литвиновой и собирали деньги на то, чтобы провести лингвистическую экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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