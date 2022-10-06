Корпорация «Маяк» проиграла в суде активистке, которую пыталась уличить в клевете

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска компании «Маяк» и ее директора Владимира Конькова, которые пытались уличить в клевете защитницу снесенного здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) Елену Литвинову. Информация об этом появилась на сайте областного Арбитражного суда.
«В иске отказать полностью», — говорится в картотеке суда. Спор защитницы здания бывшего ПРОМЭКТа Елены Литвиновой и корпорации «Маяк» начался весной прошлого года. Тогда юристы компании увидели в постах защитницы ПРОМЭКТа нанесение вреда деловой репутации. Неравнодушные горожане вставали на защиту Литвиновой и собирали деньги на то, чтобы провести лингвистическую экспертизу.
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