Свердловские власти привлекли студентов для работы с родными мобилизованных

07 октября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Студенты-психологи из (УрФУ) будут консультировать людей по вопросам частичной мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Студенты-психологи из Уральского федерального университета (УрФУ) будут консультировать людей, которые обращаются в контактный центр «122» по вопросам частичной мобилизации. Такая договоренность была достигнута между свердловским министерством цифрового развития и связи и УрФУ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам „Клиническая психология“ и „Социальная работа“. Теперь по телефонам горячей линии 122 помимо консультаций по вопросам частной мобилизации можно будет получить психологическую помощь», — сказано в сообщении. Ранее редакция URA.RU подготовила информацию, куда можно обратиться в том случае, если вашего члена семьи или родственника призвали незаконно, а также у вас есть данные о проблемах в организации быта мобилизованных. Агентство также опубликовало список пунктов, куда можно принести вещи для солдат.

Студенты-психологи из Уральского федерального университета (УрФУ) будут консультировать людей, которые обращаются в контактный центр «122» по вопросам частичной мобилизации. Такая договоренность была достигнута между свердловским министерством цифрового развития и связи и УрФУ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам „Клиническая психология“ и „Социальная работа“. Теперь по телефонам горячей линии 122 помимо консультаций по вопросам частной мобилизации можно будет получить психологическую помощь», — сказано в сообщении. Ранее редакция URA.RU подготовила информацию, куда можно обратиться в том случае, если вашего члена семьи или родственника призвали незаконно, а также у вас есть данные о проблемах в организации быта мобилизованных. Агентство также опубликовало список пунктов, куда можно принести вещи для солдат.