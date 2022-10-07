Мэр Екатеринбурга рассказал о бардаке в базах военкоматов. Видео

Мэр Екатеринбурга: базы военкоматов устарели

07 октября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Тема с устаревшими базами военкоматов уже поднималась на закрытых совещаниях, поделился Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ошибки при частичной мобилизации связаны с тем, что базы данных, которые есть у военкоматов, устарели. Об этом URA.RU заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, проблеме были посвящены целые совещания. «Мобилизация идет по плану. Сейчас основная задача — сверка списков. Чтобы под мобилизацию не попадали те, кто не должен попадать — с заболеваниями [например]. Так как сегодня, что касается баз, имеющихся в распоряжении военкоматов, понятно, что они неактуальны. Почему много ошибок при мобилизации? Вот приезжала [федеральный омбудсмен] Татьяна Николаевна Москалькова, мы с ней обсуждали эти вопросы, она встречалась с военкомами. И сегодня очень серьезная работа идет в том числе по актуализации баз. Мы [мэрия] в ней принимаем участие», — сказал Орлов. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Накануне региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что за две недели кампании домой вернулись 139 человек, призванных в армию несправедливо. Часто причиной ошибок служит то, что мужчины не сообщают комиссариатам об изменениях в своей жизни (переездах, болезнях и так далее), говорила Мерзлякова.

Ошибки при частичной мобилизации связаны с тем, что базы данных, которые есть у военкоматов, устарели. Об этом URA.RU заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, проблеме были посвящены целые совещания. «Мобилизация идет по плану. Сейчас основная задача — сверка списков. Чтобы под мобилизацию не попадали те, кто не должен попадать — с заболеваниями [например]. Так как сегодня, что касается баз, имеющихся в распоряжении военкоматов, понятно, что они неактуальны. Почему много ошибок при мобилизации? Вот приезжала [федеральный омбудсмен] Татьяна Николаевна Москалькова, мы с ней обсуждали эти вопросы, она встречалась с военкомами. И сегодня очень серьезная работа идет в том числе по актуализации баз. Мы [мэрия] в ней принимаем участие», — сказал Орлов. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Накануне региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что за две недели кампании домой вернулись 139 человек, призванных в армию несправедливо. Часто причиной ошибок служит то, что мужчины не сообщают комиссариатам об изменениях в своей жизни (переездах, болезнях и так далее), говорила Мерзлякова.