Синоптики предупредили свердловчан о надвигающемся похолодании

Первая половина недели в Свердловской области будет дождливой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области с 10 по 12 октября температура воздуха постепенно начнет опускаться до + 8 градусов тепла, а в одну из ночей столбик термометра достигнет нуля. Об этом на официальном сайте сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«10 октября ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура ночью опуститься до +3,+8, днем потеплеет до +10, +15 градусов. Ветер будет достигать порывов до 15 метров в секунду», — сообщает Уральское УГМС.

С 10 по 12 октября дневная температура ожидается в пределах +8, +13 градусов, по ночам температура будет плюсовая от +4 до +9 градусов. Однако в ночь со вторника на среду столбик термометра достигнет нуля, также в этот день ожидается туман. Небольшие дожди пройдут по Свердловской области в понедельник и вторник.

В выходные 8 и 9 октября в Свердловской области прошли дожди. Синоптики обещали, что в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до 11°С.