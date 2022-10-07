На Свердловскую область надвигаются дожди

07 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Пасмурная погода ждет екатеринбуржцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 8 и 9 октября ожидаются дожди. В столице Урала температура воздуха прогреется до 11°С. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». «Восьмого октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Днем температура воздуха составит +11, ночью похолодает до +7», — указано на сайте сервиса. Девятого октября ожидается облачная погода с прояснениями. «Днем температура воздуха составит +9, а вот ночью похолодает до +8. Магнитные бури не окажут ощутимого влияние на здоровье свердловчан», — согласно данным «Яндекс.Погоды». Ранее URA.RU сообщило, что аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов.

В Свердловской области 8 и 9 октября ожидаются дожди. В столице Урала температура воздуха прогреется до 11°С. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». «Восьмого октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Днем температура воздуха составит +11, ночью похолодает до +7», — указано на сайте сервиса. Девятого октября ожидается облачная погода с прояснениями. «Днем температура воздуха составит +9, а вот ночью похолодает до +8. Магнитные бури не окажут ощутимого влияние на здоровье свердловчан», — согласно данным «Яндекс.Погоды». Ранее URA.RU сообщило, что аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов.