На Свердловскую область надвигаются дожди

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Пасмурная погода ждет екатеринбуржцев Фото:

В Свердловской области 8 и 9 октября ожидаются дожди. В столице Урала температура воздуха прогреется до 11°С. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

«Восьмого октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Днем температура воздуха составит +11, ночью похолодает до +7», — указано на сайте сервиса.

Девятого октября ожидается облачная погода с прояснениями. «Днем температура воздуха составит +9, а вот ночью похолодает до +8. Магнитные бури не окажут ощутимого влияние на здоровье свердловчан», — согласно данным «Яндекс.Погоды».

Ранее URA.RU сообщило, что аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Свердловской области 8 и 9 октября ожидаются дожди. В столице Урала температура воздуха прогреется до 11°С. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». «Восьмого октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Днем температура воздуха составит +11, ночью похолодает до +7», — указано на сайте сервиса. Девятого октября ожидается облачная погода с прояснениями. «Днем температура воздуха составит +9, а вот ночью похолодает до +8. Магнитные бури не окажут ощутимого влияние на здоровье свердловчан», — согласно данным «Яндекс.Погоды». Ранее URA.RU сообщило, что аномально теплая погода ждет жителей столицы Урала с 1 до 8 октября. В Екатеринбурге днем воздух прогреется до +15 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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