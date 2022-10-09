09 октября 2022

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль избиение школьника екатеринбурженкой

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки Фото:

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль инцидент, произошедший в школе № 27 в Екатеринбурге, где взрослая женщина избила ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль ход проверки по факту происшествия в общеобразовательном учреждении Свердловской области. В городе Екатеринбурге 7 октября 2022 года в общеобразовательном учреждении местная жительница применила физическую силу в отношении несовершеннолетнего, в результате чего подростку были причинены телесные повреждения», — заявили в пресс-службе федерального СК.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что СК по Свердловской области начал проверку по факту избиения школьника взрослой женщиной в екатеринбургской школе № 27. По информации следствия, женщина напала на мальчика, с которым ранее в школе подрался ее сын. После этого екатеринбурженка пыталась попасть в квартиру к пострадавшему мальчику.

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Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль инцидент, произошедший в школе № 27 в Екатеринбурге, где взрослая женщина избила ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль ход проверки по факту происшествия в общеобразовательном учреждении Свердловской области. В городе Екатеринбурге 7 октября 2022 года в общеобразовательном учреждении местная жительница применила физическую силу в отношении несовершеннолетнего, в результате чего подростку были причинены телесные повреждения», — заявили в пресс-службе федерального СК. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения будут контролировать в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что СК по Свердловской области начал проверку по факту избиения школьника взрослой женщиной в екатеринбургской школе № 27. По информации следствия, женщина напала на мальчика, с которым ранее в школе подрался ее сын. После этого екатеринбурженка пыталась попасть в квартиру к пострадавшему мальчику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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