Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль избиение школьника екатеринбурженкой

10 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области представить доклад о ходе проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль инцидент, произошедший в школе № 27 в Екатеринбурге, где взрослая женщина избила ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль ход проверки по факту происшествия в общеобразовательном учреждении Свердловской области. В городе Екатеринбурге 7 октября 2022 года в общеобразовательном учреждении местная жительница применила физическую силу в отношении несовершеннолетнего, в результате чего подростку были причинены телесные повреждения», — заявили в пресс-службе федерального СК. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения будут контролировать в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что СК по Свердловской области начал проверку по факту избиения школьника взрослой женщиной в екатеринбургской школе № 27. По информации следствия, женщина напала на мальчика, с которым ранее в школе подрался ее сын. После этого екатеринбурженка пыталась попасть в квартиру к пострадавшему мальчику.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль инцидент, произошедший в школе № 27 в Екатеринбурге, где взрослая женщина избила ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поставил на контроль ход проверки по факту происшествия в общеобразовательном учреждении Свердловской области. В городе Екатеринбурге 7 октября 2022 года в общеобразовательном учреждении местная жительница применила физическую силу в отношении несовершеннолетнего, в результате чего подростку были причинены телесные повреждения», — заявили в пресс-службе федерального СК. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения будут контролировать в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что СК по Свердловской области начал проверку по факту избиения школьника взрослой женщиной в екатеринбургской школе № 27. По информации следствия, женщина напала на мальчика, с которым ранее в школе подрался ее сын. После этого екатеринбурженка пыталась попасть в квартиру к пострадавшему мальчику.