09 октября 2022

Пермячка вышла в финал международного конкурса красоты. Фото

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Пермячка поборется за главную корону конкурса Фото:

Жительница Перми Виктория Крюкова стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Всего в финале, который состоится в Москве 19 ноября, за главную корону будут бороться 30 участниц.

«В финале конкурса красоты участвуют только те, кто прошел отборочный этап и набрал наибольшее количество голосов в ходе интернет-голосования. 30 офисных сотрудниц, которые успешно преодолели все этапы отбора на пути к заветному финалу, роскошной короне и миллиону рублей выбраны», — указано на сайте конкурса.

Виктория — специалист отдела корпоративных продаж в ООО «ОДАС». Девушка окончила РАНХиГС при президенте РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что другая пермячка вышла в финал конкурса «Мисс Россия-2022». Девушку зовут Ксения Стрелкова.

Виктория Крюкова из Перми вышла в финал конкурса

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Жительница Перми Виктория Крюкова стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Всего в финале, который состоится в Москве 19 ноября, за главную корону будут бороться 30 участниц. «В финале конкурса красоты участвуют только те, кто прошел отборочный этап и набрал наибольшее количество голосов в ходе интернет-голосования. 30 офисных сотрудниц, которые успешно преодолели все этапы отбора на пути к заветному финалу, роскошной короне и миллиону рублей выбраны», — указано на сайте конкурса. Виктория — специалист отдела корпоративных продаж в ООО «ОДАС». Девушка окончила РАНХиГС при президенте РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что другая пермячка вышла в финал конкурса «Мисс Россия-2022». Девушку зовут Ксения Стрелкова.
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