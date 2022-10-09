Пермячка поборется за главную корону конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми Виктория Крюкова стала финалисткой международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Всего в финале, который состоится в Москве 19 ноября, за главную корону будут бороться 30 участниц.

«В финале конкурса красоты участвуют только те, кто прошел отборочный этап и набрал наибольшее количество голосов в ходе интернет-голосования. 30 офисных сотрудниц, которые успешно преодолели все этапы отбора на пути к заветному финалу, роскошной короне и миллиону рублей выбраны», — указано на сайте конкурса.

Виктория — специалист отдела корпоративных продаж в ООО «ОДАС». Девушка окончила РАНХиГС при президенте РФ. Ранее URA.RU рассказывало, что другая пермячка вышла в финал конкурса «Мисс Россия-2022». Девушку зовут Ксения Стрелкова.