Волонтеры ХМАО собирают гигиеническую помаду и прокладки для женщин на фронте

10 октября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Волонтеры ХМАО собирают гуманитарную помощь для женщин-военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нижневартовске открыли сбор гуманитарной помощи для женщин-военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Доброволец Гуманитарного корпуса Югры Оксана Сергиенко в телефонном разговоре с журналистом URA.RU рассказала, что волонтеры принимают одежду, белье и средства гигиены. «Гумкорпус Югры объявляет сбор средств на покупку всего самого необходимого для женщин-военнослужащих, находящихся на фронте. Особо актуальны средства личной гигиены: гигиеническая помада, кремы для лица, рук, влажные салфетки и полотенца, прокладки ежедневные и на критические дни, нижнее белье и термобелье; носки, темные военные свитера и перчатки», — уточнила Сергиенко. Одежду и средства необходимо принести на склад «Союза десантников Югры» с 12.00 до 19.00. Он расположен в Нижневартовске по адресу улица Мира, 80. Гумпомощь отправят на фронт, где распределят между медиками, связистами и другими военнослужащими женского батальона. «Почему-то про мужчин солдат все помнят, а про девчонок забыли. Ну вот мы и решили напомнить, что им тоже нужна помощь», — отметила Сергиенко. Ранее URA.RU писало о предложении волонтеров присмотреть за пожилыми родителями и членами семей мобилизованных из ХМАО. Добровольцы готовы быть сиделками для инвалидов и оказывать им медицинскую помощь.

В Нижневартовске открыли сбор гуманитарной помощи для женщин-военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Доброволец Гуманитарного корпуса Югры Оксана Сергиенко в телефонном разговоре с журналистом URA.RU рассказала, что волонтеры принимают одежду, белье и средства гигиены. «Гумкорпус Югры объявляет сбор средств на покупку всего самого необходимого для женщин-военнослужащих, находящихся на фронте. Особо актуальны средства личной гигиены: гигиеническая помада, кремы для лица, рук, влажные салфетки и полотенца, прокладки ежедневные и на критические дни, нижнее белье и термобелье; носки, темные военные свитера и перчатки», — уточнила Сергиенко. Одежду и средства необходимо принести на склад «Союза десантников Югры» с 12.00 до 19.00. Он расположен в Нижневартовске по адресу улица Мира, 80. Гумпомощь отправят на фронт, где распределят между медиками, связистами и другими военнослужащими женского батальона. «Почему-то про мужчин солдат все помнят, а про девчонок забыли. Ну вот мы и решили напомнить, что им тоже нужна помощь», — отметила Сергиенко. Ранее URA.RU писало о предложении волонтеров присмотреть за пожилыми родителями и членами семей мобилизованных из ХМАО. Добровольцы готовы быть сиделками для инвалидов и оказывать им медицинскую помощь.