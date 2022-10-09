Волонтеры из ХМАО присмотрят за инвалидами и родителями мобилизованных

Волонтеры-медики будут делать массаж и ставить уколы членам семей мобилизованных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Волонтеры из ХМАО помогут членам семей мобилизованных жителей ХМАО присмотреть за пожилыми родителями и решить любые бытовые проблемы. В разговоре с журналистом URA.RU директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева рассказала, что добровольцы готовы быть сиделками для инвалидов и оказывать им медицинскую помощь.

«Мы оказываем всестороннюю помощь жителям округа, члены семей которых отправились защищать Родину. Это все абсолютно бесплатно, как только было принято решение о мобилизации, мы внесли изменения в региональное законодательство. Волонтеры готовы оказывать как психологическую, так и медико-социальную помощь: могут посидеть с детьми, ухаживать за пожилыми родителями и инвалидами, ставить уколы и капельницы», — уточнила Пономарева.

В Югре были созданы центры поддержки семей военнослужащих. Волонтеры опрашивают каждую такую семью, составляя социальный паспорт. В него внесут весь список потребностей семьи. «Даже если нужно будет выполнить какой-то мелкий бытовой ремонт или починить дверную ручку, отвезти детей в сад или школу — любая помощь таким семьям будет оказана в полном объеме», — подчеркнула Пономарева.

Ранее URA.RU рассказывало об инклюзивном центре «САМиТ» в Нижневартовске. Его волонтеры готовы присматривать как за обычными детьми, так и за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.