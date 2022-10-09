09 октября 2022
08 октября 2022

В ХМАО назвали города, где больше всего жаловались на ошибки мобилизации

Четыре города ХМАО стали лидерами по жалобам на мобилизацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, руки
Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации Фото:

Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации. Об этом во время заседания окружной комиссии по мобилизации заявил руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

«На первом месте: Нижневартовск — 89 обращений, на втором — Сургут 48. Когалым и Урай заняли третье и четвертые места с 42 и 41 обращением», — уточнил Анатолий Уткин.

В данные момент 382 жалобы рассмотрены, 38 остается на рассмотрении. Больше всего жалуются на мобилизацию граждан без боевого опыта, с проблемами со здоровьем и другими военно-учетными специальностями.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации. Об этом во время заседания окружной комиссии по мобилизации заявил руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «На первом месте: Нижневартовск — 89 обращений, на втором — Сургут 48. Когалым и Урай заняли третье и четвертые места с 42 и 41 обращением», — уточнил Анатолий Уткин. В данные момент 382 жалобы рассмотрены, 38 остается на рассмотрении. Больше всего жалуются на мобилизацию граждан без боевого опыта, с проблемами со здоровьем и другими военно-учетными специальностями. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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