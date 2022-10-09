В ХМАО назвали города, где больше всего жаловались на ошибки мобилизации

Четыре города ХМАО стали лидерами по жалобам на мобилизацию

10 октября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации. Об этом во время заседания окружной комиссии по мобилизации заявил руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «На первом месте: Нижневартовск — 89 обращений, на втором — Сургут 48. Когалым и Урай заняли третье и четвертые места с 42 и 41 обращением», — уточнил Анатолий Уткин. В данные момент 382 жалобы рассмотрены, 38 остается на рассмотрении. Больше всего жалуются на мобилизацию граждан без боевого опыта, с проблемами со здоровьем и другими военно-учетными специальностями. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации. Об этом во время заседания окружной комиссии по мобилизации заявил руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «На первом месте: Нижневартовск — 89 обращений, на втором — Сургут 48. Когалым и Урай заняли третье и четвертые места с 42 и 41 обращением», — уточнил Анатолий Уткин. В данные момент 382 жалобы рассмотрены, 38 остается на рассмотрении. Больше всего жалуются на мобилизацию граждан без боевого опыта, с проблемами со здоровьем и другими военно-учетными специальностями. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.