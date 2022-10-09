В ХМАО назвали города, где больше всего жаловались на ошибки мобилизации

Жители Нижневартовска, Сургута, Когалыма и Урая больше остальных югорчан жаловались на ошибки при мобилизации. Об этом во время заседания окружной комиссии по мобилизации заявил руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».
«На первом месте: Нижневартовск — 89 обращений, на втором — Сургут 48. Когалым и Урай заняли третье и четвертые места с 42 и 41 обращением», — уточнил Анатолий Уткин.
В данные момент 382 жалобы рассмотрены, 38 остается на рассмотрении. Больше всего жалуются на мобилизацию граждан без боевого опыта, с проблемами со здоровьем и другими военно-учетными специальностями.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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