Екатеринбуржец, ночью напавший на женщину, избежал колонии

Житель Екатеринбурга Алексей Федоровский, ударивший по лицу женщину, смог избежать заключения в колонии, получив наказание в виде обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура просила отправить мужчину в колонию на три года.
Федоровский ночью 17 апреля стоял у одного из баров Екатеринбурга. Там он увидел девушку, которую без каких-либо причин решил ударить по лицу. Тем самым он нанес пострадавшей серьезные травмы. В суде он не стал отрицать вину и полностью признал ее.
Ранее URA.RU сообщало о жителей Свердловской области, который набросился на полицейского с кулаками из-за замечания. В этот момент нападавший был пьян.
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