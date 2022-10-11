11 октября 2022

Екатеринбуржец, ночью напавший на женщину, избежал колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд, пристав
Суд не стал отправлять свердловчанина в колонию Фото:

Житель Екатеринбурга Алексей Федоровский, ударивший по лицу женщину, смог избежать заключения в колонии, получив наказание в виде обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура просила отправить мужчину в колонию на три года.

Федоровский ночью 17 апреля стоял у одного из баров Екатеринбурга. Там он увидел девушку, которую без каких-либо причин решил ударить по лицу. Тем самым он нанес пострадавшей серьезные травмы. В суде он не стал отрицать вину и полностью признал ее.

Ранее URA.RU сообщало о жителей Свердловской области, который набросился на полицейского с кулаками из-за замечания. В этот момент нападавший был пьян.

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Житель Екатеринбурга Алексей Федоровский, ударивший по лицу женщину, смог избежать заключения в колонии, получив наказание в виде обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура просила отправить мужчину в колонию на три года. Федоровский ночью 17 апреля стоял у одного из баров Екатеринбурга. Там он увидел девушку, которую без каких-либо причин решил ударить по лицу. Тем самым он нанес пострадавшей серьезные травмы. В суде он не стал отрицать вину и полностью признал ее. Ранее URA.RU сообщало о жителей Свердловской области, который набросился на полицейского с кулаками из-за замечания. В этот момент нападавший был пьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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