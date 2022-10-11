Екатеринбуржец, ночью напавший на женщину, избежал колонии

12 октября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Суд не стал отправлять свердловчанина в колонию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Екатеринбурга Алексей Федоровский, ударивший по лицу женщину, смог избежать заключения в колонии, получив наказание в виде обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура просила отправить мужчину в колонию на три года. Федоровский ночью 17 апреля стоял у одного из баров Екатеринбурга. Там он увидел девушку, которую без каких-либо причин решил ударить по лицу. Тем самым он нанес пострадавшей серьезные травмы. В суде он не стал отрицать вину и полностью признал ее. Ранее URA.RU сообщало о жителей Свердловской области, который набросился на полицейского с кулаками из-за замечания. В этот момент нападавший был пьян.

Житель Екатеринбурга Алексей Федоровский, ударивший по лицу женщину, смог избежать заключения в колонии, получив наказание в виде обязательных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Алексею Федоровскому наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура просила отправить мужчину в колонию на три года. Федоровский ночью 17 апреля стоял у одного из баров Екатеринбурга. Там он увидел девушку, которую без каких-либо причин решил ударить по лицу. Тем самым он нанес пострадавшей серьезные травмы. В суде он не стал отрицать вину и полностью признал ее. Ранее URA.RU сообщало о жителей Свердловской области, который набросился на полицейского с кулаками из-за замечания. В этот момент нападавший был пьян.