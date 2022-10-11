У начальника пермского главка появился новый заместитель. Инсайд URA.RU подтвердился

Полковник Валентин Шипков назначен заместителем начальника ГУ МВД по Пермскому краю

12 октября 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

В краевом главке новое назначение Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Должность нового заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю занял полковник полиции Валентин Шипков. Информация о назначении появилась на сайте краевого главка. «Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года № 667 полковник полиции Шипков Валентин Юрьевич назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.», — сообщается на сайте ведомства. По словам источника URA.RU после назначения Шипков получит погоны генерала. О том, что полковника повысят, агентство писало еще в июле. Источник в правоохранительных органах говорил, что на новой должности Шипков будет выполнять функции замполита.

Должность нового заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю занял полковник полиции Валентин Шипков. Информация о назначении появилась на сайте краевого главка. «Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года № 667 полковник полиции Шипков Валентин Юрьевич назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.», — сообщается на сайте ведомства. По словам источника URA.RU после назначения Шипков получит погоны генерала. О том, что полковника повысят, агентство писало еще в июле. Источник в правоохранительных органах говорил, что на новой должности Шипков будет выполнять функции замполита.