11 октября 2022

У начальника пермского главка появился новый заместитель. Инсайд URA.RU подтвердился

Полковник Валентин Шипков назначен заместителем начальника ГУ МВД по Пермскому краю
© Служба новостей «URA.RU»
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В краевом главке новое назначение Фото:

Должность нового заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю занял полковник полиции Валентин Шипков. Информация о назначении появилась на сайте краевого главка.

«Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года № 667 полковник полиции Шипков Валентин Юрьевич назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.», — сообщается на сайте ведомства. По словам источника URA.RU после назначения Шипков получит погоны генерала.

О том, что полковника повысят, агентство писало еще в июле. Источник в правоохранительных органах говорил, что на новой должности Шипков будет выполнять функции замполита.

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Должность нового заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю занял полковник полиции Валентин Шипков. Информация о назначении появилась на сайте краевого главка. «Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года № 667 полковник полиции Шипков Валентин Юрьевич назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.», — сообщается на сайте ведомства. По словам источника URA.RU после назначения Шипков получит погоны генерала. О том, что полковника повысят, агентство писало еще в июле. Источник в правоохранительных органах говорил, что на новой должности Шипков будет выполнять функции замполита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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