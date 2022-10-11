В краевом главке новое назначение
Должность нового заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю занял полковник полиции Валентин Шипков. Информация о назначении появилась на сайте краевого главка.
«Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года № 667 полковник полиции Шипков Валентин Юрьевич назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.», — сообщается на сайте ведомства. По словам источника URA.RU после назначения Шипков получит погоны генерала.
О том, что полковника повысят, агентство писало еще в июле. Источник в правоохранительных органах говорил, что на новой должности Шипков будет выполнять функции замполита.
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