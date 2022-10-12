12 октября 2022

Свердловчанин, напавший на полицейского, избежал колонии

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Суд. Курган, полиция, пристав
Силовик, на которого напал тагильчанин, приехал по вызову в его квартиру Фото:

Жителя Нижнего Тагила Андрея Шумкина, напавшего на полицейского, не стали отправлять в колонию, а приговорили к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила заменил назначенное наказание на один год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчину собирались приговорить к реальному лишению свободы, но суд изменил решение.

Инцидент произошел 11 апреля 2020 года. Шумкин напал на бойца полиции, который вместе с коллегами приехал по вызову в квартиру мужчины после сообщения о преступлении. Шумкин пнул полицейского по ноге и порвал ему форму.

Ранее URA.RU сообщало о молодом человеке, который, будучи пьяным, набросился с кулаками на полицейского. Так злоумышленник отреагировал на замечание силовика.

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Жителя Нижнего Тагила Андрея Шумкина, напавшего на полицейского, не стали отправлять в колонию, а приговорили к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ленинский районный суд Нижнего Тагила заменил назначенное наказание на один год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчину собирались приговорить к реальному лишению свободы, но суд изменил решение. Инцидент произошел 11 апреля 2020 года. Шумкин напал на бойца полиции, который вместе с коллегами приехал по вызову в квартиру мужчины после сообщения о преступлении. Шумкин пнул полицейского по ноге и порвал ему форму. Ранее URA.RU сообщало о молодом человеке, который, будучи пьяным, набросился с кулаками на полицейского. Так злоумышленник отреагировал на замечание силовика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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