Свердловчанин, напавший на полицейского, избежал колонии

Жителя Нижнего Тагила Андрея Шумкина, напавшего на полицейского, не стали отправлять в колонию, а приговорили к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Ленинский районный суд Нижнего Тагила заменил назначенное наказание на один год принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что мужчину собирались приговорить к реальному лишению свободы, но суд изменил решение.
Инцидент произошел 11 апреля 2020 года. Шумкин напал на бойца полиции, который вместе с коллегами приехал по вызову в квартиру мужчины после сообщения о преступлении. Шумкин пнул полицейского по ноге и порвал ему форму.
Ранее URA.RU сообщало о молодом человеке, который, будучи пьяным, набросился с кулаками на полицейского. Так злоумышленник отреагировал на замечание силовика.
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