Курганские росгвардейцы записали на фронте видео для детей

13 октября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Курганский отряд Росгвардии записал видеообращение для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники управления Росгвардии по Курганской области, выполняющие боевые задачи, записали видео, в котором благодарят курганских школьников за поддержку. Об этом сообщает сайт управления. «Нам очень важно знать, что дома нас ждут и поддерживают не только семьи, а все наши земляки. Мы получаем теплые, искренние письма от мальчишек и девчонок — тех, чье будущее мы сегодня защищаем. Спасибо вам, ребята, спасибо, что верите в нас», — говорят с экрана курганские гвардейцы в камуфляже. Видео предназначено для школьников и курганцев, поддержавших наших земляков во время службы. Сотрудники Росгвардии решили записать видео после того, как получили письма со словами поддержки от учеников школ №22 и №40. Трогательные послания были доставлены гвардейцам на передовую. Ранее URA.RU сообщало, что отряд росгвардейцев вернулся со спецоперации на Украине. В курганском управлении сообщили об успешном выполнении поставленного задания. Спецоперацию на территории Укранины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По слова главы государства, это была вынужденная мера. Основной целью является денацификация и демилитаризация украинского населения.

Сотрудники управления Росгвардии по Курганской области, выполняющие боевые задачи, записали видео, в котором благодарят курганских школьников за поддержку. Об этом сообщает сайт управления. «Нам очень важно знать, что дома нас ждут и поддерживают не только семьи, а все наши земляки. Мы получаем теплые, искренние письма от мальчишек и девчонок — тех, чье будущее мы сегодня защищаем. Спасибо вам, ребята, спасибо, что верите в нас», — говорят с экрана курганские гвардейцы в камуфляже. Видео предназначено для школьников и курганцев, поддержавших наших земляков во время службы. Сотрудники Росгвардии решили записать видео после того, как получили письма со словами поддержки от учеников школ №22 и №40. Трогательные послания были доставлены гвардейцам на передовую. Ранее URA.RU сообщало, что отряд росгвардейцев вернулся со спецоперации на Украине. В курганском управлении сообщили об успешном выполнении поставленного задания. Спецоперацию на территории Укранины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По слова главы государства, это была вынужденная мера. Основной целью является денацификация и демилитаризация украинского населения.