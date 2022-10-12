12 октября 2022

Пермского бухгалтера будут судить за хищение 900 тысяч рублей

В Нытве Пермского края бухгалтера промпредприятия обвинили в хищении 900 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежемесячно бухгалтер переводила себя со счета работодателя до 350 тысяч рублей Фото:

Бухгалтера одного из промышленных предприятий Нытвы (Пермский край) будут судить за хищение на работе. Всего пермячка успела перевести со счета компании на свой более 927 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Виновная, занимая указанную должность, используя электронную цифровую подпись предприятия и доступ к денежным средствам, ежемесячно, помимо получаемой ею заработной платы, незаконно переводила на свою банковскую зарплатную карту денежные средства», — говорится на сайте. Каждый месяц бухгалтер переводила себе от 50 до 350 тысяч рублей.

Обвинительное заключение направлено в суд. Женщину будут судить по ч. 3 ст. 160 (присвоение чужого имущества с использование служебного положения). Чтобы возместить ущерб, на авто обвиняемой наложили арест.

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Бухгалтера одного из промышленных предприятий Нытвы (Пермский край) будут судить за хищение на работе. Всего пермячка успела перевести со счета компании на свой более 927 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Виновная, занимая указанную должность, используя электронную цифровую подпись предприятия и доступ к денежным средствам, ежемесячно, помимо получаемой ею заработной платы, незаконно переводила на свою банковскую зарплатную карту денежные средства», — говорится на сайте. Каждый месяц бухгалтер переводила себе от 50 до 350 тысяч рублей. Обвинительное заключение направлено в суд. Женщину будут судить по ч. 3 ст. 160 (присвоение чужого имущества с использование служебного положения). Чтобы возместить ущерб, на авто обвиняемой наложили арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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