Bloomberg: Запад хочет помириться с Россией, но гордость не позволяет

Bloomberg: Запад готов отдать Донбасс, но не хочет признавать победу Путина

14 октября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Запад боится признать победу Путина на Украине, сообщает СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад готов пойти на компромисс с Россией, принудив Украину отказаться от освобожденных Россией территорий. Однако США не хочет открыто признавать победу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил бывший главный редактор Handelsblatt Global Андреас Клут в своей колонке для Bloomberg Opinion. «Западу во главе с США придется предложить Путину то, чего он требовал. Наиболее очевидно, что это будет Крым или другие [освобожденные] территории Украины», — написал Клут. По его мнению, Запад боится признать победу Путина в конфликте с Украиной. «Запад вряд ли сможет подтолкнуть Киев — например, ограничив поставки оружия — к компромиссу, который будет равносилен капитуляции. Не Байдену торговать Луганском, Донецком, Запорожьем и Херсоном. Любой такой „сход с рампы“ означал бы фактическую победу Путина», — говорится в статье. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав России, передают «Дни.ру». Согласно данным Фонда Общественного мнения (ФОМ), около 80% россиян поддерживают принятие новых регионов в состав страны, сообщает РАПСИ.

Запад готов пойти на компромисс с Россией, принудив Украину отказаться от освобожденных Россией территорий. Однако США не хочет открыто признавать победу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил бывший главный редактор Handelsblatt Global Андреас Клут в своей колонке для Bloomberg Opinion. «Западу во главе с США придется предложить Путину то, чего он требовал. Наиболее очевидно, что это будет Крым или другие [освобожденные] территории Украины», — написал Клут. По его мнению, Запад боится признать победу Путина в конфликте с Украиной. «Запад вряд ли сможет подтолкнуть Киев — например, ограничив поставки оружия — к компромиссу, который будет равносилен капитуляции. Не Байдену торговать Луганском, Донецком, Запорожьем и Херсоном. Любой такой „сход с рампы“ означал бы фактическую победу Путина», — говорится в статье. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. 30 сентября Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав России, передают «Дни.ру». Согласно данным Фонда Общественного мнения (ФОМ), около 80% россиян поддерживают принятие новых регионов в состав страны, сообщает РАПСИ.