Глава пермского управления СК взял на контроль проблему беженцев из Украины

Глава СУСК по Пермскому краю Денис Головкин занялся вопросом невыплаты пособий беженцам из Украины

14 октября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Денис Головкин взял на контроль проблему невыплаты семье беженцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин взял на контроль проблему семьи беженцев из Украины. Переселенцам не выплачивают полагающиеся пособия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета. «К руководителю регионального следственного управления СК России обратилась жительница Харьковской области, которая прибыла в Пермский край вместе с малолетним сыном и мамой в начале июля 2022 года. Она сообщила о том, что членам ее семьи, в частности на ребенка не выплачиваются полагающиеся пособия», — рассказали в пресс-службе. Заявление было зарегистрировано в следственном управлении. Следователи также приобрели для семьи микроволновую печь, за что женщина их поблагодарила. На приеме у главы управления жительница Харьковской области рассказала, что прибыла в Пермский край с помощью волонтеров и ее семья пока не всем обеспечена. В СК напомнили, что в ведомстве организована горячая линия для помощи прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР.

Руководитель Следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин взял на контроль проблему семьи беженцев из Украины. Переселенцам не выплачивают полагающиеся пособия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комитета. «К руководителю регионального следственного управления СК России обратилась жительница Харьковской области, которая прибыла в Пермский край вместе с малолетним сыном и мамой в начале июля 2022 года. Она сообщила о том, что членам ее семьи, в частности на ребенка не выплачиваются полагающиеся пособия», — рассказали в пресс-службе. Заявление было зарегистрировано в следственном управлении. Следователи также приобрели для семьи микроволновую печь, за что женщина их поблагодарила. На приеме у главы управления жительница Харьковской области рассказала, что прибыла в Пермский край с помощью волонтеров и ее семья пока не всем обеспечена. В СК напомнили, что в ведомстве организована горячая линия для помощи прибывшим из Украины, ДНР и ЛНР.