Студента вернули из военно-учебного центра по состоянию здоровья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Студента-заочника Сургутского госуниверситета (ХМАО), который ранее попал под мобилизацию, вернули домой. Кроме него, из вуза призвали еще четверых человек. Об этом URA.RU сообщили в самом учебном учреждении.

«Изначально призвали пятеро студентов заочного отделения. В итоге один вернулся по состоянию здоровья. Итого из вуза мобилизовали четыре человека. Студентам оформили академический отпуск. Парня, которого вернули — выведут из академа. Будет учиться дальше», — рассказали в пресс-службе университета.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский госуниверситет объявил о мерах поддержки студентам-контрактникам из семей мобилизованных. Вуз снизил стоимость обучения на 50%.

Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.